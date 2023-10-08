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世盃外｜港足明備戰周四主場對不丹 　謝家榮李毅凱潘沛軒等6亞運成員續入選 (19:49)

香港足球代表隊在杭州亞運歷史性取得男足第4名，今午（8日）凱旋返港後，大港腳緊接要備戰周四晚世界盃亞洲區外圍賽首圈，在香港大球場對不丹隊，今晚公布23人決選名單，有6名亞運成員續入選，包括門將謝家榮、後衛李毅凱及翼鋒潘沛軒。球隊預定明午隨即開操。

港足將於周四晚上8時香港大球場出戰世盃外首圈首回合對不丹隊，下周二作客次回合，在完成杭州亞運後，香港足球總會今晚公布23人世盃外決選名單，有6名亞運成員續入選，除了3名超齡球員身分參賽的後衛李毅凱、中場胡晉銘及前鋒安永佳，其餘3人為串演左閘的前鋒孫銘謙、在亞運有好表現的門將謝家榮，以及在8強對伊朗隊入球奠勝的潘沛軒，而這翼鋒所屬的球會傑志成大戶，有9人入選，包括首次入決選的後衛周緣德，但有老將黃洋落選；而兩名入籍前鋒艾華頓及米高繼續入圍。港足主教練安達臣透露，浙江隊中堅梁諾恆及理文後衛徐宏傑均因傷落選。

港足世盃外首圈23人決選名單

門將：葉鴻輝（東方)、 保羅（傑志）、謝家榮 (大埔）

後衛：李毅凱（標準流浪)、勞烈斯（大連人 ) 、 羅素、費蘭度、陳晉一、周緣德、艾里奧（傑志）、茹子楠（梅州客家）

中場：陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：孫銘謙（東方）、米高（恩高斯達特）、安永佳（廣⻄平果哈嘹）、羅梓駿、潘沛軒（傑志）、艾華（冠忠南區 )、艾華頓（理文）

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