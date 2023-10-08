杭州亞運直擊｜港隊8金16銀29銅收官寫歷屆最佳　何詩蓓成大贏家　霍啟剛喜見年輕新晉登頒獎台 (19:12)

港隊今屆53面獎牌，來自17個運動項目，除了傳統項目之外，能取得獎牌的運動項目較以往增加，如橋牌、電競、象棋等非香港體育學院精英項目，霍啟剛直言是對香港整體體育發展系統的一個認可。賽前被視為金牌大熱的「劍神」張家朗及「女飛魚」何詩蓓同樣不負眾望，分別為香港泳隊及劍擊隊拿下史上首面金牌，前者更在游泳項目得2金1銀3銅，包括在強項200米及100米自由泳奪金、50米自由泳摘銀、非主項的50米蛙泳亦拿下銅牌。 另外，她亦伙港隊隊友在女子4×100米混合泳接力，以及4×100米自由泳接力掛銅。至於「劍神」張家朗在男子花劍個人賽封王，轉戰團體賽亦跟蔡俊彥、崔浩然及楊子加贏得銅牌。

霍啟剛提到多個項目成績讓人鼓舞及驕傲，亦點名稱讚游泳及劍擊隊，「何詩蓓在自己的主項遙遙領先，張家朗眾望所歸取得個人亞運首面金牌，成績一直上升，給予我們明年（巴黎）奧運好大希望」。至於在亞運展開神奇之旅、連挫巴勒斯坦及伊朗隊殺入4強的港足、羽毛球隊首席混合雙打拍檔鄧俊文/謝影雪等，指他們縱未能贏取獎牌，仍展示出團結與體育精神，值得驕傲。霍啟剛表示：「香港人口不多，是很小的地區，能夠有這樣的成績，值得港隊運動員及港人驕傲。我會以『突破自我，創造歷史』形容港隊今屆表現，看見運動員不論是否取得獎牌，都一直沒有放棄，以全力以赴、突破自己的心態應戰」。

此外，港隊近年有不少新星湧現，如高爾夫球隊的許龍一、單車隊的李思穎、劍擊隊的陳諾思、壁球隊的陳善鈺等，全在亞運舞台展現初生之犢不畏虎的精神。霍啟剛亦提到今屆有多位小將取得獎牌，絕對未來可期：「很多隊伍出現新舊交替的情况，但我們看到隊伍的深度，有不少取得獎牌的運動員年齡較小，如單車隊在李慧詩退役後，今次有李思穎取得2銀1銅。高爾夫球有許龍一面對高排名對手，仍能從第1天領先到第4天，劍擊隊有陳諾思等，給予我們信心，港隊未來會繼續有好表現」。

此外，霍啟剛希望乘亞運的勢頭，推動香港體育專業化的發展，身兼立法會體育、演藝、文化及出版界議員的他，亦會為本地體壇向政府爭取更多資源，特別是今屆亞運有優秀表現的隊際運動。

杭州亞運獎牌得主

8金

賽艇 — 男子雙人單槳艇：林新棟 / 王瑋駿

劍擊 — 男子花劍個人賽：張家朗

游泳 — 女子100米自由泳：何詩蓓

游泳 — 女子200米自由泳：何詩蓓

男子七人欖球：禾獲特、虎拿當尼、靴貝特、丹馬克、高凡迪爾、李卡度、韋兆新、麥堅力、 蔡紀駿、杜靴迪、 史戴爾斯、姚錦成

高爾夫球 — 男子個人賽：許龍一

公路單車 — 女子公路賽：楊倩玉

橋牌 — 男子團體賽：黎偉傑、何凱桐、何煒霖、招偉立、施純森、麥國輝

16銀

武術 — 女子長拳：劉徐徐

武術 — 男子太極拳太極劍全能：許得恩

賽艇 — 女子雙人單槳艇：張海琳 / 梁瓊允

游泳 — 男子50米自由泳：何甄陶

游泳 — 女子50米自由泳：何詩蓓

滑浪風帆 — 女子RS：X：魏瑋恩

滑浪風帆 — 女子iQFOiL：馬君正

帆船 — 女子ILCA6：洛雅怡

劍擊 — 女子重劍團體賽：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望

馬術 — 盛裝舞步個人賽：蕭頴瑩

場地單車 — 男子全能賽：梁嘉儒

場地單車 — 女子全能賽：李思穎

場地單車 — 女子麥迪遜：李思穎 / 楊倩玉

壁球 — 女子團體賽：陳善鈺 / 何子樂 / 李嘉兒 / 湯芷穎

壁球 — 女子單打：陳善鈺

電子競技 — 夢三國2：陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林

29銅

賽艇 — 男子單人雙槳艇：趙顯臻

滑浪風帆 — 男子iQFOiL：鄭清然

壁球 — 男子單打：梁子軒

壁球 — 男子團體賽：劉子均、梁子軒、黃祉謙、鄧銘漮

壁球 — 女子單打：何子樂

壁球 — 混合雙打：黃祉謙、李嘉兒

場地單車 — 女子團體追逐賽：李思穎、梁寶儀、梁穎儀、楊倩玉

公路單車 — 男子個人計時賽：劉允祐

帆船 — 男子49er：阿輝、祥傑

游泳 — 女子4×100米混合泳接力：歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳

游泳 — 女子4×100米自由泳接力：歐鎧淳、鄭莉梅、何詩蓓、譚凱琳

游泳 — 女子50米蛙泳：何詩蓓

高爾夫 — 男子團體賽：張雄熙、黑純一、許龍一、伍城鋒

女子七人欖球：高香慧、李念殷、歐陽倩怡、陳穎、莊嘉欣、霍山文、馮凱晴、何維銨、陳楚琪、藍嘉敏 、謝詠翹、何芷媛

劍擊 — 男子花劍個人賽：蔡俊彥

劍擊 — 男子重劍個人賽：何瑋桁

劍擊 — 男子花劍團體賽：張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然

劍擊 — 男子重劍團體賽：何瑋桁、吳浩天、方凱申、劉昊峯

劍擊 — 女子重劍個人賽：江旻憓

劍擊 — 女子花劍個人賽：陳諾思

劍擊 — 女子花劍團體賽：陳諾思、鄭曉為、符妤名、關瑜澄

田徑 — 女子跳遠：俞雅欣

三項鐵人 — 混合接力 ：彭詩雅、賀思樂、伍泰龍、黃子圖

武術 — 女子太極拳太極劍全能：陳穗津

象棋 — 混合團體賽：林嘉欣、陳振杰、馮家俊、黃學謙

空手道 — 女子個人形：劉慕裳

馬術 — 盛裝舞步團體：陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩

乒乓球 — 男子單打：黃鎮廷

橋牌 — 女子團體賽：顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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