杭州亞運｜港足8號風球下凱旋返港放眼世盃外　霍啟山形容球員是英雄 (17:20)

港足22名亞運隊球員，除了安永佳及簡嘉亨，其餘球員均與港足主教練安達臣及香港足球總會主席霍啟山一同抵港，8號風球下仍有十數球迷專程到場接機。霍啟山稱，為球隊表現感驕傲，雖未能取得獎牌，但稱「已贏得香港市民的心」，將會安排獎金，「我在現場看到球員奮鬥到最後一刻，踢出香港精神為港爭光，每位球員都是我們的英雄，甚至我在杭州看到全國人民都為港隊打氣，所以我要多謝每位球員、教練和整個團隊付出，為香港足球創造歷史」。他提及特別高興2021年成立港超球會香港U23後，在今屆亞運看到成果，「青訓是香港足球的未來，下一步會投放更多資源。當初成立香港U23其一目標就是為備戰亞運，今次睇到成果非常開心，希望將來有更多球迷和有心人一齊支持香港足球，令發展愈來愈好」。足總預定將於周二舉行慶功午宴。

24歲門將謝家榮今屆多仗屢救險球，成為港足亞運焦點之一，他稱不會太看重這些關注，「今個比賽踢得好，但若下個比賽踢得差，人地可能已經唔記得你，評價又變返負面，得一項賽事或數場比賽踢得好是唔足夠，如何保持穩定表現落去更重要」。緊接在大港腳面對葉鴻輝及保羅等門將競爭，謝家榮稱準備好與多名出色門將公平競爭，「尤其阿輝（葉鴻輝）為港隊守住大門多年，立下很多汗馬功勞，是港隊上陣次數最多球員，要跟他爭正選不是容易的事，但對來我說有好狀態踢得好，相信主教練和門將教練都會睇到，到時就跟從他們的安排」。

中場余在言過去一個月先後離港代表港足出戰U23亞洲盃外圍賽及亞運，他形容亞運經歷非常自豪，「我們要繼續爭取更高目標，證明港足是可以製造驚喜和去到更高層次水平」。今日22歲生日的Jesse，已結束青年隊賽事，稱緊接目標希望恒常入選大港腳，「一個月踢這麼多比賽，一定會疲倦，但這就是職業球員的日程，今次亞運給我贏波的感覺。過去代表港隊出外比賽都是輸波多，好想將來再次有這種贏波感覺，在往後世界盃外圍賽時，想帶給球迷更多驚喜」。

在8強對伊朗隊射入創造歷史一球的潘沛軒，亦獲前港腳父親潘文俊等家人接機。潘文俊也為兒子今屆表現感驕傲，「他能把握到機會和做到教練要求，是有點難得，他仍年輕還有更長的路，希望他不單是亞運打得好，之後代表港隊和球會時都繼續努力」。

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