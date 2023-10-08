杭州亞運直擊｜港隊空手道「夫妻檔」煞科日分途鎩羽而歸　鄭子文曾綺婷無緣獎牌留憾 (16:07)

曾綺婷在女子50公斤級組手16強面對哈蕯克籍星將Moldir Zhangbyrbay，兩人早前在亞洲賽決賽碰頭，當時港將勝出首膺亞洲冠軍。世界排名第4的曾綺婷今仗先取1分下，遭受對手反撲，力戰下以2：3告負。由於Moldir Zhangbyrbay成功殺入決賽，曾綺婷獲得復活賽資格。

不過，曾綺婷在復活賽面對日籍選手宮原美穂，中段兩次被對手踢中腰部取得「有技」2分，一度落後2：5。雖然曾綺婷最後力追下，連取4次「有效」1分，但仍無力回天，終以6：12落敗，無緣獎牌。

曾綺婷在比賽尚餘幾秒時已眼泛淚光，在裁判宣布比賽結束時掩面而泣，她賽後在混合採訪區也未能平復情緒，「我好想帶走一面獎牌，3屆以來我覺得今年是最想做到，因為這年真的很努力，希望證明給大家看。我覺得很對不起自己，這麼努力還是不能讓自己帶走一樣東西」。

曾綺婷坦承，在抽籤結果出爐時已預計是場硬仗，但自信有力勝出。首圈即面對亞洲賽決賽對手，她亦盡了200%努力作賽，「那場打得到差不多體能盡耗，我跟自己說一定要是勝利那個，只是做不到」。

到復活賽面對宮原美穗，曾綺婷坦言身體已經接近極限，但未到完場仍不想放棄，惟最終仍無法逆轉。這也是她繼2014仁川亞運後再與獎牌擦肩，「這是我最後一屆亞運，不能用一塊獎牌來終結，並不是一個完美的總結」。她在月底將出戰世界賽，早前已暗示會淡出港隊的她，盼好好享受比賽，又指自己未能為港隊的自由組手項目獲得亞運獎牌，但希望年輕一代的空手道選手繼續努力。

另外，鄭子文伙鄧宇軒和洪晧崴出戰男子空手道團體形賽事，他們在第1組憑「八步連」得40.7分，僅負澳門隊排次名，跌入銅牌戰。港隊在銅牌戰面對伊拉克隊，除了使出套拳，也合演一套「化解」動作，港隊終獲40.6分，以1.2分之差跟奬牌擦身而過。

3名港將得悉賽果後表現失落，「四朝元老」鄭子文再次無緣獎牌，他苦笑道「拿走了失望」，並透露太太曾綺婷比賽同時，自己正準備上陣，心情「囉囉攣」，但仍盡力專注比賽。洪晧崴坦言整隊已發揮最佳水平，也是無悔；首徒亞運的鄧宇軒則感激兩名師兄扶持。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊