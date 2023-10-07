杭州亞運｜國家隊突破200金大關創隊史最佳　羽毛球隊4金3銀2銅收官　中國女排挫日本衛冕 (22:48)

國家羽毛球隊早前在男、女子團體賽摘下1金1銀後，今在單項四線爭金，其中男單由李詩灃大戰石宇奇上演國家隊「內訌戰」，亦是今年全英賽決賽「翻版」，最終李詩灃以直落兩局22：20、21：13擊敗石宇奇封王，令這名應屆全英賽冠軍初戰亞運，即連同男團拿下雙金。

女單方面，韓籍「世一」安洗瑩及國家隊的世界三姐陳雨菲分別連過四關會師決賽，是這兩名宿敵歷來第17次交手，此前陳雨菲雖以10勝6負佔優，但今年7次交手由安洗瑩以5勝2負佔先。這名世界一姐因右膝傷患「紮住上」，首局先贏21：18，次局疑傷患加劇改為主守，早段落後2：7，其後拉鋸下雖追至15：17，但陳雨菲終贏21：17扳平局數。安洗瑩在決勝局咬緊牙關噴止痛劑續戰，且防守反擊更主動及多變，終大勝21：8，局數贏2：1封后。

雙打方面，混雙「世一」的國家隊組合鄭思維／黃雅瓊在決賽直落兩局挫世界第2的日本組合渡邊勇大／東野有紗奪金；力爭衛冕的女雙「世一」國家隊組合陳清晨／賈一凡亦以直落兩局擊退世界第2的韓國組合白荷娜／李昭希封后。總結國家羽毛球隊以4金3銀2銅收官。

力爭衛冕的中國女排今晚則於決賽面對老對手日本隊，首局在副攻的隊長袁心玥獨取6分下先贏25：15。次局「東洋魔女」多次憑後排攻擊得手咬緊比數，但國家隊有袁心玥及主攻李盈瑩包辦此局13分，再贏25：21。第3局「女長城」一直保持領先優勢，再以25：21取勝，直落3局贏波封后，取隊史亞運第12金。

此外，亞奧理事會公布今屆男、女子最有價值球員（MVP）分別為國家隊泳手覃海洋及張雨霏，前者今屆包辦5金1銀，後者則獨取6金。

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