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杭州亞運直擊｜韓國男足決賽反勝日本達成三連霸　鄭優營再建功膺神射手 (22:12)

杭州亞運今晚（7日）男子足球決賽重演上屆決賽翻版，最終衛冕韓國隊憑今屆神射手、效力德甲球會史特加的鄭優營再建功，加上曹永旭下半場建功，以2：1反勝日本隊，達成亞運男足三連霸。

韓國隊過去兩屆亞運男足均封王，包括上屆雅加達亞運在孫興慜及金玟哉等球星為免服兵役而出戰下，在決賽戰至加時以2：1險勝日本隊奪金。今屆「太極虎」亦有兩大旅歐球星掛帥，分別為史特加23歲中場鄭優營，以及今夏加盟巴黎聖日耳門（PSG）的李康仁，球隊在決賽前6場狂轟25球只失2球，決賽再演「韓日大戰」，面對今屆未派超齡球員、近半隊為大學聯賽球員的日本隊，開賽僅2分鐘卻被「藍武士」19歲前鋒內野航太郎門前補射破網，閃電打開紀錄。

落後一球的韓國隊於27分鐘由鄭優營頭槌扳平，攻入今屆第8球，半場踢成1：1。韓國隊換邊後56分鐘由曹永旭門前補射得手，反超前2：1。太極虎及後續有多次攻門機會，但均被門將藤田和輝化解，終維持2：1勝果完場，連續3屆兼歷來第6次勇奪亞運金牌，中場白昇浩完場後更激動落淚，日本隊則連續兩屆屈居亞軍只得銀牌。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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