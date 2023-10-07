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杭州亞運直擊｜門將謝家榮賽後流淚拒雖敗猶榮　盼港足將來恆常取佳績　安達臣籲港超提升強度 (20:25)

香港足球代表隊今午（7日）在杭州亞運男足銅牌戰以0：4負烏茲別克隊，無緣獎牌仍寫下隊史亞運最佳成績。為港足力挽狂瀾的門將謝家榮賽後流下男兒淚，直言會這趟夢幻之旅會「記一世」，又期盼港足將來能恆常在亞洲舞台佔一席之地，「希望很快就有下次，甚至超越我們今屆成績」。港足主教練安達臣則稱麾下在今屆亞運已盡全力，提及將來要做得更好，港超聯賽要有更高強度，才可令港足未來更進一步。

港足從分組賽C組兩鬥烏茲別克隊，分別負0：1及1：2，以次名晉級淘汰賽後，先後一球擊退巴勒斯坦及伊朗隊，惟繼4強負日本隊，今在銅牌戰再以4球不敵烏軍，無緣站上頒獎台。

今仗為港足屢救險球的謝家榮，賽後流下男兒淚及向球迷致歉，「亞運這個神奇之旅行到尾聲，自己都有點感觸。我沒想過能踢足6場，可以在杭州留到今日，一切都好似個夢。這不是最完美、最開心的結局，我們差一步可為香港足球得亞運銅牌，這是感觸和可惜的淚水」。他坦承落敗感覺難受，也不願接受雖敗猶榮的說法，「這證明你在比賽是輸的一方，落場無人想輸，不想接受這種感覺，為甚麼我們不能是贏的一方？」

不過，港足在16日內應付6場高強度賽事，謝家榮坦言全隊都已付出120%的努力，亦要認清港足與列強實力存在差距。這名效力港超球隊大埔的24歲門將又感慨地稱，「其他國家的代表隊在本土聯賽已是這種強度，甚至更快節奏，但港超和這種級別賽事的節奏差太遠，我們未能適應這種高強度而很吃力」。經過杭州亞運，家榮盼港足可汲取經驗，未來續爭佳績，「在亞洲舞台，我們有力跟一線中、一線尾的球隊較量，希望港足將來可以是恆常取得佳績的球隊。若往後能破今屆亞運紀錄，我更開心」。

作為港足陣中最年長球員、第2屆參加亞運的29歲後衛李毅凱承認，連場征戰「頂得好辛苦」，已盡最大努力，「來到這個階段才輸一定唔開心，都想爭取獎牌，希望今屆比賽可幫到這班U23球員成長」。他又恭喜小將們歷史性打入4強，「這是起點，希望他們以後繼續努力，代表港足時能夠擔大旗取得更好成績，下次得到獎牌」。

港足主教練安達臣賽後總結，稱麾下在今屆亞運已盡全力，「大家可以看到4強和銅牌戰的上半場，我們仍可跟兩支強隊踢成均勢，但將來要做得更好，就要在全場比賽都能夠踢出同樣強度」。他提及感受到球迷的支持，相信今屆亞運成績能正面鼓勵香港足球將來發展，同時指出港超聯賽要有更高強度，本地球圈要努力和付出更多，未來才有機會對亞洲勁旅時不落下風。

港足完成亞運後，緊接將於下周四出戰世界盃亞洲區外圍賽首圈，首回合先主場對不丹隊，本月17日作客次回合，安達臣透露將有5、6名亞運隊成員入選世盃外名單，惟離比賽只得1至3日時間休息，會在下周一開操後加緊備戰。港足明午2時返港。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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