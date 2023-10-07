杭州亞運直擊｜港將何佳恩空手道組手得「梗頸四」　曾綺婷明煞科日爭牌 (19:15)

香港空手道隊日前憑星將劉慕裳於女子個人形摘銅後，輪到對打項目的組手港將分途爭取佳績，其中師承糸東流派的何佳恩在女子68公斤或以上級別，先於8強取得兩記有效得分，以2：0擊敗印尼隊選手賓奴莉亞，惟4強面對尼泊爾的雅莉卡古隆，被對方在初段取得一次一本後一度落後4分，但她力戰下在末段曾連取兩次有效得分，但仍終以4：8告負，轉戰銅牌戰。

這名28歲港將在銅牌戰面對日本隊好手澤江優月，以0：7吞敗得「梗頸四」。她賽後承認有很多改善地方，自己已盡全力搏盡無悔，雖然未能獲得獎牌，但很享受過程，未來將放眼接下來的世界賽。

其餘港將方面，女將蔡韻瑜在55公斤級16強領先兩分下，被國家隊的丁佳美連取兩記一本後反負2：6；男將鄭栩彬則在67公斤級16強被哈薩克隊選手拿下3次一本，以3：10告負。

明日將是亞運煞科日，於今年7月取得亞洲賽冠軍的曾綺婷將會壓軸亮相，於女子50公斤級爭牌為港隊「埋齋」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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