杭州亞運直擊｜港足銅牌戰4球不敵烏茲別克　第4名仍創歷屆亞運最佳成績 (17:50)

港足正選陣容跟4強負日本隊時有3個變動，由林衍廷聯同停賽刑滿的潘沛軒，以及16強領紅後再歸隊的簡嘉亨出任正選。

賽事於上城體育中心體育場舉行，港足上月底在分組賽C組時，已在這個球場兩度對烏茲別克隊，結果分別負0：1及1：2。今仗在下着大雨開賽，港足在3分鐘被烏茲別克在右路突入禁區，門將謝家榮及時接實。5分鐘港足在左路傳中，烏軍門將快一步出迎沒收。港足是役繼續逼搶，在9分鐘在前場成功逼甩皮球，但輾轉傳至林衍廷遠射高出。

11分鐘，烏茲別克隊長達雲洛夫在後場解圍長傳時頂後，與出迎的門將拿薩洛夫誤會，皮球僅柱邊出界幾乎溜入網窩。烏軍及後10分鐘有多次兩邊反擊，艾堅洛夫在右路力壓亞歷斯祖快放殺入禁區後，但自失重心倒地。烏茲別克及後攻勢更猛烈，先是26分鐘在右路傳中但多名球員均慢一步未能撞射，而雨戰中導致場地濕滑，祖拉古斯夫於28分鐘入楔禁區後，最後一腳卻受草地影響未能完成射門。洛查耶夫2分鐘後接應傳中僅頂斜。

戰至42分鐘，上半場中後段已圍攻的烏茲別克隊終打開紀錄，奧迪洛夫在左路面對多名港將仍射遠柱破網，港足因這失球半場落後0：1。

換邊後不久，港足再失一球，49分鐘，烏茲別克左閘馬卡馬祖洛夫疊瓦傳中，洛查耶夫門前撞射得手。烏軍得勢不饒人，謝家榮飛身僅撲出馬卡馬祖洛夫的遠射後，58分鐘再次失守，達雲洛夫接應角球插水式頭槌攻門，謝家榮撲出不遠，洛查耶夫門前執雞梅開二度。港足60分鐘換入張熹延及林樂勤，換走潘沛軒及簡嘉亨。而謝家榮及後屢救對手攻門，但74分鐘再被對方罰球傳中由達雲洛夫門前再下一城，終負0：4，繼兩場分組賽後，今屆第3次不敵烏茲別克隊。港足大軍明午返港，緊接下周四晚上8時出戰世界盃亞洲區外圍賽首圈首回合，在香港大球場迎戰不丹隊。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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