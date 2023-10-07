杭州亞運直擊｜港足銅牌戰再鬥烏茲別克衝牌　潘沛軒簡嘉亨復任正選　港人球迷北上入場撐 (15:40)

賽事在上城體育中心體育場舉行，有港人球迷專程北上現場撐港足，包括帶同香港特區區旗或「香港隊勁揪」打氣頸巾入場。阿旦和小桃稱早前8強在家看直播見證港足一球擊敗伊朗隊，賽後感動到喊，「無乜幾何見到這個情景，嗌到間屋震哂」，加上銅牌戰於周六舉行，他們特意昨晚已北上來到杭州，希望現場為港足打氣，「全隊球員很努力、有鬥志，加上教練，相信今場有半個主場，希望他們可拿個銅牌返港，回饋專程來撐港隊的球迷」。有逾30年球齡的阿旦又提及，港足在亞運取得佳績後，促請政府及香港足總要確切實踐一些方案協助本地年輕球員發展，「這班球員只有20多歲，已有這個好成績，是很值得投資落去，一代傳一代，令港足繼續有成績。之前10年一個小陽春時，沒持久發展只會原地踏步，現在港超一場賽事有幾多人睇？」

港足亞運銅牌戰正選陣容

19謝家榮

3亞歷斯祖 22曾以行 4李毅凱 10孫銘謙

16林衍廷 6胡晉銘

11潘沛軒 14余在言 13簡嘉亨

9安永佳

比賽地點：上城體育中心體育場（杭州市）

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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