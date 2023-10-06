杭州亞運｜港足明午銅牌戰再鬥烏茲別克爭歷史獎牌　U23亞盃外小將由大敗到亞運感受成長 (20:25)

烏茲別克vs.香港 Hoy TV 77台 周六下午16：00直播

港足於1990至2006年5屆亞運，在開幕禮舉行不久已在分組賽出局，直至2010年廣州亞運才開始連續3屆晉身16強，今屆更創造歷史躋身4強兼參與銅牌戰，到閉幕禮前仍有比賽。香港足球總會繼4強辦戲院睇波後，明午將於奧海城舉行大型睇波派對；香港賽馬會更於明午3時至晚上7時開放跑馬地馬場，予公眾免費入場看直播賽事。

港足在4強以0：4不敵日本隊後轉戰銅牌賽，對手為近4屆都遇上、在分組賽C組已兩次對壘的老對手烏茲別克隊，過去一個月3次交手皆負，其中在上月初的U23亞洲盃外圍賽，港足U22更以0：10慘敗，引起本地球圈嘩然。當中有9名小將續入選亞運隊，而烏茲別克亦有逾半隊參加亞運，兩場分組賽結果港足僅負以0：1及1：2。

有份經歷0：10到亞運一路晉級、過去一個月已多次鬥烏茲別克的多名港將，21歲中場余在言、黃皓雋及後衛曾以行均稱，除了亞運隊與U22人腳有一定變化，包括有3名超齡球員胡晉銘、安永佳及李毅凱助陣，提升了球隊實力，同時改由主教練安達臣領軍下，球員踢得更進取。

以隊長身分出戰U23亞盃外的余在言稱，「作為職業球員不會想輸，何况是輸10球，這場大敗給予我很大動力，來到亞運再遇烏茲別克，因為在分組賽至今仍未贏過對方，都想和他們一拚，爭返啖氣。」。他透露安達臣向球員說毋須太在意4強大敗，「教練說反而要對能夠去到這階段感到自豪。而且沒有香港球迷支持我們，都未必能行到這一步，不要以為一個人的說話無咩用，每個球迷的說話，是可以給球員很大感受去幫港隊爭氣」。

21歲的黃皓雋稱，經過此前3次與烏茲別克交手，累積經驗後自覺已變得不同，「在早前U23亞盃外大敗後，現於亞運再遇對方，好似有第2次機會，之前落敗可以了解到國際賽的強度和速率。殺入4強已超乎球迷或外界對我們的期望，總之落到球場對得住自己搏盡去踢就最重要」。

年僅19歲的曾以行來到亞運多場出任正選中堅，承認此前U23亞盃外踢得太禮讓，「很多五五波都無嘗試用盡全力拍埋去，有少許太睇少自己的能力。如果當時我們用一種更加硬淨和搏盡心態去踢，相信賽果不會咁大比數落敗。安達臣崇尚的逼搶戰術，當中很重要元素就是每個球員都要好進取和多埋身，教練亦推動我們要付出120%力氣跟對手爭波。在亞運兩場分組賽對烏茲別克，發現到原來可以有力一戰，令對手不易控球」。他透露完成亞運返港數天後，便要隨即到英國修讀物理治療學士3年課程，但表明到當地會爭取到較高水平的聯賽球會落班，繼續球員生涯。

港隊主教練安達臣表示，會努力爭取銅牌，「烏茲別克世界排名75，實力很強，但我們在分組賽兩次交手時，已證明可以與對方競爭。若果我們繼續踢得進取，加上一些運氣，是有機會取得好結果」。他又提及緊接下周四晚要出戰世界盃亞洲區外圍賽首圈，在香港大球場對不丹隊，呼籲球迷到時入場撐港足。

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