杭州亞運直擊｜霹靂舞亞運首演　3港將16強止步　施嘉鑫稱享受賽事　嘆資源不及對手豐富 (21:30)

亞運霹靂舞參賽者在資格賽登場後，分數最高的16人進入循環小組賽，再分成4組，每組首兩名晉身明日的8強淘汰賽。男子組有25名選手，為備戰亞運而在選秀節目《全民造星V》首輪後主動退賽的施嘉鑫，在資格賽取得614.5分，以第11名出線，其隊友曾子驊（B-Boy Think）則取得534.1分，排18無緣晉級。C Plus及後於循環小組賽C組以一對一形式對戰兩名日本隊選手半井重幸、菱川一心，以及中華台北隊的劉承德，3場均以兩回合0：2落敗，排小組末席無緣晉級8強。

施嘉鑫賽後雖為結果感遺憾，惟仍享受賽事，笑言比參加世界賽時更緊張，「未能發揮最好，本身期望能夠打入8強，但今次取得寶貴經驗，讓我知道下次再打小組賽時如何策略，一半失望一半開心」。他亦概嘆香港舞者訓練方式和資源不及對手豐富，舉例日本和中華台北隊的對手都有教練及物理治療師隨隊支援。他稱緊接會準備年底在港舉行的巴黎奧運積分賽；曾子驊則為自己表現感失望，「如果沒有失手，我有信心可以出線」。

女子組有20名選手參賽，港隊的黃昭惠（B-Girl Lady Little）及陳嘉怡（B-Girl Lady Banan）在資格賽分別取得553及532.5分，分別以第14和15名出線小組賽。陳嘉怡在B組面對中華台北隊的陳怡茹、韓國隊的田智禮，以及日本隊的湯淺亞美，最後皆以0：2落敗；黃昭惠則在C組同以0：2不敵越南隊的阮氏紅簪、中華台北隊的楊加力及中國隊的劉清漪，她們皆無緣晉級。陳嘉怡稱同組對手都十分出色，令她有一定壓力，惟享受比賽舞台，高興不少香港人都有留意直播賽事支持自己，「我代表自己、代表香港，想讓人知道，香港的舞者也可以很出色」。黃昭惠則透露帶傷出戰小組賽，「膝頭有點不舒服和痛，所以動作上有些遷就，影響了表現」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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