杭州亞運直擊｜港隊橋牌男子團體賽封王　摘香港代表團第8金平紀錄 (19:21)

橋牌項目是上屆雅加達亞運新增設項目，最基本玩法為每4人一枱各手持13張撲克牌，位置分東南西北，東與西家為同隊，南與北家為另一隊，共打13圈後，以吃磴數最多者為勝。而每圈叫牌決定主打方及最後的合約，並由莊家的順時針起下一家開始出牌，花色大小順序為黑桃>紅心>階磚>梅花，而牌的大小順序為A最大、2最小，但每仗設定的王牌將比其他牌為大。

此外，每節開始前4人需要叫價訂下「合約」，制定該仗莊家要吃到的磴數（合約數＋6），而莊家的隊友稱為夢家，是該圈唯一需在第一次出牌的同時，將所有牌公開的成員，以便讓身為隊友的莊家控制戰局，以便達致「最佳合約」取得磴數爭勝。至於亞運團體賽制為每隊在初賽兩循環共打11節賽事，最佳成績的4隊晉級4強，並由此階段起兩軍交手共6節爭勝。

港隊上屆在此項目共奪2銀2銅佳績，其中男子團體賽於決賽不敵新加坡隊飲恨。今屆團隊捲土重來，在初賽出線後，並於4強共6節後以187.1：139擊敗日本隊，與淘汰國家隊的印度隊爭金。

由黎偉傑、何凱桐、何煒霖、招偉立、施純森及麥國輝組成的團隊，昨先於決賽首3節後以212.1：140領先，今於最後3節延續強勢，最終以229.1：152擊敗印度隊封王，摘下香港代表團今屆第8金，亦是繼女團摘銅後，橋牌隊今屆第2面獎牌。

賽後眾將均為摘金感到得來不易，其中曾在去年因違反禁藥一度停賽8個月的黎偉傑表示：「我們陣中只有麥國輝是職業牌手，其他人本身都有正職在身，備戰的時間不多，要在亞運取勝的難度顯然比一些勁敵高不少。」

此外，何煒霖認為港府近年推出的「體育資助計劃」對橋牌及棋類等項目發展有正面作用，自覺比上屆能力有明顯提升。而何凱桐則表明將放眼接下來的世界賽續爭佳績。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨亦發文恭賀橋牌隊取得中國香港代表隊今屆第8金，他表示：「招偉立、何凱桐、何煒霖、黎偉傑、麥國輝和施純森技勝一籌，不負眾望摘下金牌，為中國香港代表隊創出輝煌時刻。第8面金牌來得不易，我們興奮莫名，為中國香港隊勝利歡呼。」

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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