歐霸｜韋斯咸挫弗賴堡創連續17場歐戰不敗紀錄　白禮頓逼和馬賽奪隊史歐洲賽首分 (16:38)

韋斯咸開賽8分鐘便憑盧卡斯柏基達接應查洛保雲的傳中，頭槌頂入先開紀錄。「鎚仔幫」換邊後4分鐘雖被路蘭沙拉爾追平，但中堅阿古特在66分鐘的頭槌入球，終勝2：1，在A組兩連勝排榜首，同時連續17場歐戰保持不敗，超越1968年的列斯聯、1972年的熱刺以及目前的曼城，成為在歐洲賽最長不敗走勢的英格蘭球隊。

韋斯咸領隊莫耶斯賽後為創紀錄感自豪，「我很高興能夠與唐李維及比爾尼古臣兩位領隊齊名，但更重要的是今仗獲勝，全取3分真是太好了」。

另邊廂，白禮頓作客馬賽在上半場19及20分鐘連失兩球，下半場54分鐘才憑柏斯高哥斯接應三笘薰的傳中追回一球，加上祖奧柏度於88分鐘射入12碼，終逼和2：2，取得隊史歐洲賽第1分，但兩戰不勝在B組敬陪末席；同組的阿積士有名帥尹戈爾回巢擔任球隊顧問，但作客被AEK雅典逼和1：1。利物浦則憑中場賴恩格雲貝治攻入開齋球，加上迪亞高祖達建功，以2：0擊敗聖基萊斯聯，在E組兩仗全取6分排榜首。

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