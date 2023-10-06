杭州亞運直擊｜港將聶芷彥抱恙第6完成游泳馬拉松　悔恨首戰亞運留憾 (16:31)

香港泳隊代表聶芷彥今早伙隊友林柏彤出戰游泳馬拉松女子10公里賽，與其他11名好手爭標。一班參賽者需完成6圈，而兩名東道主泳手吳姝彤和孫嘉珂，以及日籍泳將完成頭兩圈已取得領先，聶芷彥和林柏彤則與中華台北、韓國及新加坡隊守在第2集團，緊隨其後。

聶芷彥完成5圈仍處於第4，惟第5圈開始遭中華台北隊的鄧羽彣及新加坡隊的劉俐杉趕過，終以2小時08分13.1秒第6名完賽，林柏彤則排第9，而中國隊的吳姝彤以2小時03分36.4秒奪冠。

聶芷彥游過終點後難掩失落，一度仰頭嘗試平復情緒，但早前在世界賽排亞洲第3的她，甫上岸即哭紅眼眶。她上月底已抵杭州出戰1500米及800米自由泳，惟因病影響發揮，至今仍未能回復狀態，在生涯首個亞運留下重大遺憾，尤其在1500自游出17分27.98秒，比個人最佳成績慢近24秒，「我覺得好不甘心，因病令我發揮不了應有水準。我因病問題吃藥，但因劑量重令我覺得肌肉很累很痛，在1500自的成績比PB慢24秒，表現很差。我馬上停藥，用幾日平復心情及調整狀態，800自也算貼近PB，但想不到翌日發高燒，燒至39℃並維持3日，連起身都有困難，這打亂我一切部署。我知道今日完成到比賽，應該要滿足，但同時也很不甘心」。

在10公里賽事中，聶芷彥坦承完成頭3圈已極辛苦，不僅身體上的不適，更是被前3甩開、想追趕又力不從心的無力感，「雖然前面實力很強，要追真的很難，但我都想用盡全力追，因為我知比賽只進行一半，我仍有機會追上。在這10公里我已竭盡全力了」。

完賽之後，聶芷彥腦內有很多「如果」，如果狀態還好，能否追上三甲泳手？但她也明白多想無謂，往後只能更加努力，期望來年爭奪巴黎奧運入場券，「這次失利，一來自己狀態很差，二來可能實力根本就未到，所以完了比賽休息一下，我就會重投訓練，目標是來年奧運遴選賽。我知道我的實力要大幅提升，才有機會得到奧運入場券」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運｜港隊10月5日添1銀1銅 10月6日焦點賽程