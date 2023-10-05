杭州亞運直擊｜陳善鈺失金「上寶貴一課」　港壁球隊2銀4銅收官　總教練：已達賽前目標 (21:45)

陳善鈺在今年6月亞洲賽跟善華桑嘉莉在決賽碰頭，當時港將以局數3：2險勝奪冠，兩人今次在亞運上演「翻版決賽」同時鬥得激烈，雙方在首局一直拉鋸，陳善鈺在末段把握機會，以11：8先拔頭籌。雖然陳善鈺次局戰至「刁時」負13：15，但她隨後在第3局及時調整，以12：10再奪領先。

不過，善華桑嘉莉在第4局以11：9扳平，陳善鈺在決勝局一度領先8：4，但她未能把握機會，終戰至「刁時」負10：12，激戰64分鐘下以局數2：3飲恨，收穫銀牌。陳善鈺賽後直言失望，但已竭盡全力，「我在決勝局由領先8：4到被追上，有些位置被球證判決影響，因為標準不一。其實我知不能被這些事影響，但連輸兩分後難以維持正面想法，對面乘勢追上，最後10：10誰都有機會贏，輸了確實有點失望」。

陳善鈺從團體賽的決勝場告負，到個人賽決勝局飲恨，她自言處理壓力已有進步，盼可汲取經驗繼續進步，「即使今日輸了，我都不覺得自己表現不好，只是經驗上不及對手、沒她醒目」。善華桑嘉莉在去年經歷車禍重返球場，陳善鈺直言能跟對方同場競技實在難得，「我在青年組時，從沒想過能在亞運決賽舞台與她較量」。

正於美國就讀大學的陳善鈺，期望兼顧學業及打球，尚算滿意今屆雙銀成績，「我請假3星期到杭州，當然希望得到最好成績，別浪費時間。完了這兩個禮拜比賽，可以先休息一下」。

港隊總教練Peter Genever表示，港隊今屆目標為5項賽事皆奪獎牌，現時得2銀4銅已屬達標。他續指陳善鈺絕對在國際舞台佔一席位，並盼外界給予她更多時間成長。對於今屆在混雙摘銅的黃祉謙／李嘉兒，他也讚揚有加，「他們付出很多，也有很大決心，成績比測試賽好多了」。

香港壁球隊杭州亞運成績︰

2銀

女子單打：陳善鈺

女子團體賽：何子樂、陳善鈺、李嘉兒、湯芷穎

4銅

女子單打：何子樂

男子單打：梁子軒

混合雙打：黃祉謙／李嘉兒

男子團體：劉子均、梁子軒、黃祉謙、鄧銘漮

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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