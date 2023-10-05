歐聯｜PSG隔22年半首失4球　作客慘負紐卡素　安歷基歸咎受制於壓迫打法 (18:50)

紐卡素的米基爾阿米朗及丹般恩，先後於17和40分鐘腳踢頭頂得手領前，隊友桑恩朗達夫和法比安舒哈其後於50分鐘和補時階段射入，令在56分鐘藉盧卡斯靴南迪斯破蛋的PSG以1：4敗走，令後者自2001年3月不敵拉科魯尼亞後，首次在歐聯分組賽單場失4球，「喜鵲」則自2003年2月後首於歐聯打勝仗。

安歷基說：「我為這仗發生的事負責。壓迫足球令我的球員掙扎。己隊有一些不小心的犯錯，而那是歐聯的水平不容許發生的。」PSG前鋒基利安麥巴比只有1次不中目標射門，連累球隊11次攻門僅兩次中框，遠遜於紐卡素的12射8中。另外，麥巴比賽後逕自返回更衣室，並沒向現場的PSG球迷致意。同組AC米蘭繼首輪主場以0：0打和紐卡素後，再以同一比數作客與多蒙特言和，賽後分別以2和1分排第3及包尾。

E組馬德里體育會上半場兩度落後下，憑艾華路莫拉達及基沙文建功，主場以2：2追和飛燕諾，並藉莫拉達在47分鐘攻入奠勝球，得以險勝3：2，賽後與次席拉素同得4分，同多飛燕諾1分。拉素藉36歲老將柏度洛迪古斯絕殺，作客以2：1挫些路迪。此外，馬體會、拉素、Ｈ組作客以3：2勝安特衛普的薩克達、昨天A組拜仁慕尼黑、加拉塔沙雷、B組朗斯、C組皇家馬德里及布拉加合共8隊在此輪均反勝，創下這賽事單輪最多紀錄。

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