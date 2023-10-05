明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運｜香港單車隊1金3銀2銅收官　梁峻榮男子個人公路賽完成退役戰 (17:39)

杭州亞運單車項目今日（5日）煞科，4名港將出戰男子個人公路賽，包括梁嘉儒、劉允祐、高肇蔚聯同上演退役戰的梁峻榮，最終均未能取得獎牌。香港單車隊今屆以1金3銀2銅收官。

港隊過去亞運在男子個人公路賽於1998至14年連續5屆取得獎牌，包括黃金寶奪3金1銅，梁峻榮則在前屆收穫銅牌。今屆由場地單車全能賽摘銀的梁嘉儒、日前在個人公路計時賽首摘銅的劉允祐，聯同兩名老大哥梁峻榮及高肇蔚參賽。最終梁嘉儒在4名港將之中成績最好，4小時32分50秒取得第15名，高肇蔚排第16，梁峻榮在退役戰名列29，劉允祐則未能完成賽事。哈薩克隊車手則包辦金、銀牌。

香港單車隊亦已完成今屆亞運賽事，在場地及公路賽合共取得1金3銀2銅，當中楊倩玉大豐收獲1金1銀1銅，包括昨首次贏得女子個人公路賽金牌，摘下香港今屆第7金；早前再伙李思穎於女子麥迪遜賽掛銀，2人再聯同梁寶儀及梁穎儀收穫團體追逐賽銅牌。

男子隊明晚凱旋返港，女子隊則隨即赴上海崇明島參加「環崇明島國際自盟女子公路世界巡迴賽」。

香港單車隊杭州亞運成績

楊倩玉　女子個人公路賽　金牌

楊倩玉、李思穎　女子麥迪遜賽　銀牌

梁嘉儒　男子全能賽　銀牌

李思穎　女子全能賽　銀牌

楊倩玉、李思穎、梁寶儀、梁穎儀　女子團體追逐賽　銅牌

劉允祐　男子個人公路計時賽　銅牌

杭州亞運直擊｜劉慕裳空手道個人形奪銅　連續兩屆站上頒獎台

杭州亞運｜港隊10月4日添1金4銅　10月5日焦點賽程

相關字詞﹕體育 杭州亞運 港隊 公路單車 香港單車隊 梁嘉儒 劉允祐 高肇蔚 梁峻榮 編輯推介

上 / 下一篇新聞