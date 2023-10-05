杭州亞運｜香港單車隊1金3銀2銅收官　梁峻榮男子個人公路賽完成退役戰 (17:39)

港隊過去亞運在男子個人公路賽於1998至14年連續5屆取得獎牌，包括黃金寶奪3金1銅，梁峻榮則在前屆收穫銅牌。今屆由場地單車全能賽摘銀的梁嘉儒、日前在個人公路計時賽首摘銅的劉允祐，聯同兩名老大哥梁峻榮及高肇蔚參賽。最終梁嘉儒在4名港將之中成績最好，4小時32分50秒取得第15名，高肇蔚排第16，梁峻榮在退役戰名列29，劉允祐則未能完成賽事。哈薩克隊車手則包辦金、銀牌。

香港單車隊亦已完成今屆亞運賽事，在場地及公路賽合共取得1金3銀2銅，當中楊倩玉大豐收獲1金1銀1銅，包括昨首次贏得女子個人公路賽金牌，摘下香港今屆第7金；早前再伙李思穎於女子麥迪遜賽掛銀，2人再聯同梁寶儀及梁穎儀收穫團體追逐賽銅牌。

男子隊明晚凱旋返港，女子隊則隨即赴上海崇明島參加「環崇明島國際自盟女子公路世界巡迴賽」。

香港單車隊杭州亞運成績

楊倩玉 女子個人公路賽 金牌

楊倩玉、李思穎 女子麥迪遜賽 銀牌

梁嘉儒 男子全能賽 銀牌

李思穎 女子全能賽 銀牌

楊倩玉、李思穎、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅牌

劉允祐 男子個人公路計時賽 銅牌

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