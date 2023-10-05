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杭州亞運直擊｜劉慕裳空手道個人形奪銅　連續兩屆站上頒獎台 (15:58)

杭州亞運空手道項目今日（5日）開鑼，上屆亞運女子個人形銅牌港將劉慕裳（Grace）粉墨登場，早上在分組賽列次名跌落銅牌戰後，最終擊敗越南隊代表阮氏芳奪得銅牌，連續兩屆亞運均站上頒獎台。

應屆亞洲賽冠軍劉慕裳在分組賽第二組兩輪均排次名，屈居日本隊的清水希容，只能轉戰銅牌戰，與越南隊的阮氏芳爭牌。先出場的阮氏芳以「敖漢大」應戰獲40.60分，Grace則以「糸東流泊手拔塞」獲43.40分而獲得一面銅牌，繼上屆雅加達亞運後連續兩屆奪銅而回，連同奧運等已連續5項大型綜合運動會收穫銅牌。

劉慕裳賽後承認只獲銅牌並非預期成績，少許驚訝在分組賽沒分種子排名，「令到跟多名高手在分組賽炒埋一碟，情况有少少預期之外」。不過她稱仍能連續兩屆參賽感覺特別，「其實上屆時目標只是打一屆（亞運）就完，因為這是我轉做全職運動員的目標，但之後奧運突然有空手道項目，就打多兩年嘗試爭取下，然後奧運和亞運先後延期一年，離今屆亞運也近，所以決定衝埋」。Grace透露3周後將再戰世界賽，會繼續強化力量和速度，「今場比賽表現其實比上月在愛爾蘭比賽時有進步，教練都很滿意，所以會繼續朝這方向努力」。

男子個人形方面，三度出戰亞運的港將鄭子文同樣以分組賽次名轉戰銅牌戰，面對韓國隊選手朴喜俊，同樣使出「一百零八手」套拳，最終鄭子文得41.60分，不敵對方的42.60分飲恨得第4。35歲的鄭子文賽後稱在個人最後一屆，能夠打入獎牌賽已非常開心，「已盡力發揮到想做的，無失誤，好好地表演了一次套拳給自己和所有人看」。鄭子文緊接在下周日煞科日，聯同鄧宇軒及洪晧崴參加男子隊際形賽事。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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