杭州亞運直擊｜鄧謝配混雙8強止步　謝影雪帶病完成最後一屆　讚拍檔鄧俊文成長不少 (19:00)

近日患上流感的謝影雪昨在混雙16強次局頭暈不適，一度需技術暫停治療，其後含淚續戰，加上拍檔鄧俊文一夫當關，得以晉級8強，今午火併世界排名第2的老對手「東渡組合」渡邊勇大／東野有紗，上演東京奧運銅牌戰戲碼，首局在初段落後下曾多次追平，惟仍以18：21先輸一局。次局雙分打得難分難解，打成10：10平手後日本隊連取3分拉開分差，鄧謝配之後兩度追和16：16及18：18，惟最終被對方連取3分，再輸一局18：21，直落兩局8強止步，未能繼上屆勇奪混雙銀牌後連續兩屆亞運取得獎牌。

謝影雪賽後透露今仗仍帶病上陣有點暈眩，又提及今屆多隊來到參賽後，如印度及日本隊選手都有流感或發燒徵狀而退賽，「是有點唔好彩，我開頭以為是照顧自己不好而自責，點知發現不少對手都病了，後來發現自己是患了甲型流感，今日起床仍有點暈，所以都盡力食藥或茶藥油，叫做完成了比賽，雖不完美但也合理」。31歲的謝影雪帶病完成料是「鄧謝配」最後一屆亞運，承認結果有點失望，惟感謝鄧俊文在比賽為她兼顧不少部分，讚揚拍檔近來成長了很多，「他關心身邊人多了，可能以前是被照顧，今次開始識照顧自己和身邊人」。鄧俊文認為兩局均只輸數分，發揮尚算滿意，會盡快調整心情，準備緊接到歐洲參與連續4站的奧運積分賽。

女雙及男雙8強方面，港隊均受挫於韓國隊組合，無緣晉身4強取得獎牌。楊雅婷／楊霈霖面對世界排名第3的金昭映／孔熙容，首局先輸8：21，「雙楊配」次局奮戰以21：16追回一局，但在決勝局以9：21敗陣，局數輸1：2；羅卓謙／楊盛才面對崔率圭／金元浩，則以直落兩局7：21、11：21落敗。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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