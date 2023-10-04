杭州亞運｜港隊10月4日添1金4銅　10月5日焦點賽程　 (23:55)

杭州亞運完成第11日賽事，港隊今（4日）憑楊倩玉在女子公路單車個人計時賽勇奪金牌，加上梁子軒、何子樂、黃祉謙／李嘉兒分別在壁球男、女單及混雙摘銅，連同橋牌女子團體賽亦添銅，累積7金15銀28銅，在獎牌榜續排第10位。
港隊10月4日（星期三）獎牌一覽（1金4銅）
公路單車 楊倩玉 女子個人計時賽 金牌
壁球 何子樂 女單 銅牌
壁球 梁子軒 男單 銅牌
壁球 黃祉謙／李嘉兒 混雙 銅牌
橋牌 女子團體賽（顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍） 銅牌
港隊10月5日（星期四）焦點賽程
時間 項目 賽事（焦點港將）
早上08：30 空手道 男、女子個人形分組賽（鄭子文、劉慕裳）
早上08：40 射箭 女子複合弓團體8強：香港vs.印度
早上09：00 羽毛球 男雙、女雙、混雙8強（羅卓謙／楊盛才、楊雅婷／楊霈霖、鄧俊文／謝影雪）
早上09：00 攀登 男、女子抱石及難度賽初賽
早上09：00 輪滑 男、女子自由式輪滑速度過樁初賽
早上10：00 單車 男子公路賽（高肇蔚、劉允祐、梁峻榮、梁嘉儒）
下午13：30 曲棍球 女子第9至10名次賽：香港vs.印尼
下午16：00 壁球 女單決賽（陳善鈺）
晚上18：30 棒球 男子次階段名次賽：香港vs.菲律賓
晚上19：00 水球 男子8強：香港vs.中國