杭州亞運｜港隊10月4日添1金4銅　10月5日焦點賽程　 (23:55)

杭州亞運完成第11日賽事，港隊今（4日）憑楊倩玉在女子公路單車個人計時賽勇奪金牌，加上梁子軒、何子樂、黃祉謙／李嘉兒分別在壁球男、女單及混雙摘銅，連同橋牌女子團體賽亦添銅，累積7金15銀28銅，在獎牌榜續排第10位。