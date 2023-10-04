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杭州亞運直擊｜陳善鈺壁球女單4強「港隊內訌戰」擊敗何子樂　闖決賽坐銀望金 (20:47)

香港壁球隊今（4日）在杭州亞運分途出擊，應屆亞洲冠軍陳善鈺在女單4強以直落3局擊退隊友何子樂，闖入決賽明午4時鬥馬來西亞隊好手善華桑嘉莉爭冠。

港隊兩名女將從8強過關後，今在4強合演內訌戰，而21歲新星陳善鈺甫開局已盡佔上風，反觀何子樂卻受腰傷困擾，打得綁手綁腳，前者未受太大考驗，便以直落3局11：4、11：5、11：8勝出，闖入決賽。陳善鈺晉級後，將會與大馬好手善華桑嘉莉會師決賽，合演今屆亞洲賽決賽翻版；至於4強止步的何子樂，則拿下銅牌。

陳善鈺賽後難掩興奮，直言為贏波感到開心，「可能跟隊友交手，我會比較緊張一點，很開心沒因此失準太多」。從女團決賽輸掉決勝場次，到轉戰女單賽事，這名21歲港將坦承需時調節心情，「我告訴自己上個比賽已經結束，就專注在下一個比賽上，但其實都很難做到，我在星期一都還是有點不開心」。

陳善鈺續指，自己與教練傾談後，對方着她享受每一場比賽，她才發現自己忘掉打球的初衷，「這是很普通的建議，但我才驚醒自己來到這裏，好像沒享受過任何一場比賽，每場比賽都想着我一定要贏。可是平時打得好的比賽，我多數都不會這樣想，所以都是專注在比賽中吧」。對於明日鬥善華桑嘉莉，陳善鈺亦盼保持平常心，盡量打出好表現。

何子樂則坦承腰傷影響信心，導致發揮欠佳，「因為我本身是速度型的球員，若我發揮不到速度，就少了很多優勢。可能我的實力比上屆亞運好，但信心卻少了」。

對於今屆亞運獲1銀1銅，何子樂表示達到賽前定下贏兩面獎牌的目標，惟仍有不少改善空間，「顏色上不是最滿意，也有一點失望，但我也盡了力」。

男子組方面，港將梁子軒在4強以直落3局2：11、1：11、6：11負印度隊球手，收穫銅牌。他直言歐鎮銘、李浩賢、葉梓豐等師兄相繼退役，難免給予自己壓力，期望可帶領港隊爭取佳績；而這面個人賽獎牌，也算是達成一直以來的夢想。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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