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杭州亞運直擊｜鄧謝配羽毛球混雙殺入8強　謝影雪末段不適含淚力拚　鄧俊文：爭取時間休息 (17:13)

杭州亞運羽毛球項目今（4日）演16強，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪以直落兩局淘汰新加坡組合許詠凱／陳薇涵，惟是役末段謝影雪曾一度不適含淚力拚，賽後透露身體有些不適，盼休息好明天續戰。而二人將於明早面對世界排名第二的日本宿敵組合渡邊勇大／東野有紗爭入4強。

早前於香港羽毛球公開錦標賽主場奪亞軍的「鄧謝配」，在今屆亞運延續勇態，日前輕鬆淘汰東帝汶組合後，今面對新加坡組合許詠凱／陳薇涵，僅花32分鐘便直落兩局21：7、21：11取勝，將於8強惡鬥今亦以局數2：0贏波的日本組合渡邊勇大／東野有紗。不過，近日患上感冒的謝影雪在第2局末段疑感頭眩，一度需要技術暫停治療，其後她含淚續戰，此時好拍檔鄧俊文一夫當關，接連主動拿下6分，終拿下勝利。

賽後鄧俊文表示：「今仗自覺表現不錯，幸好末段能把握機會拿下比賽，並能爭取時間讓阿雪可多點休息。」而在旁的謝影雪亦含淚苦笑道：「有球波看了俊文一眼後，再轉身開球時便突然天旋地轉。」對於強敵在前，鄧俊文直言當刻調理好身體較重要，不會去多想。

至於另一港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔則力戰下以局數1：2不敵中華台北隊組合葉宏蔚／李佳馨，於16強止步。

另外，港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖以局數2：1力克中華台北隊組合李佳馨／鄧淳薰，殺入8強。男雙組合羅卓謙／楊盛才亦於16強以局數2：0挫巴基斯坦組合過關。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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