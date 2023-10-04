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杭州亞運直擊｜港足4強止步無損士氣　周六再鬥烏茲別克　港將稱目標一致爭銅牌返港 (23:00)

香港足球代表隊今晚（4日）杭州亞運男足4強力戰以0：4不敵亞洲「一哥」日本隊，緊接周六下午4時轉戰銅牌戰再鬥烏茲別克隊。離決賽只差一步，惟多名港將均稱無損球隊士氣，有信心再創歷史爭取史上首面獎牌返港。

港足以0：4不敵日本隊後，周六下午4時轉戰銅牌戰，將鬥另一場4強以1：2負韓國隊的烏茲別克隊，繼分組賽兩次交手後，今屆將第3次對這支中亞球隊。日、韓則演上屆決賽翻版。

港足主教練安達臣賽後形容，球隊在上半場踢出今屆最好表現的45分鐘，有不少攻門，惟仍是未能轉化成入球，「被對方幸運地透過罰球取得入球後，我們之後嘗試反擊，但下半場看到兩隊實力差距」。隊長胡晉銘認為，球隊落後下致下半場要壓前進攻，令最終比數出現差距，但這名25歲中場說：「現在我們目標一致，希望可以爭取獎牌回港，未來兩日我們會爭取時間恢復，畢竟這兩星期已踢了5場比賽，要看教練團和體能教練的功力」。

中場余在言今年初曾到日本丙組球會鹿兒島聯試腳兩周，他也稱今仗雙方實力雖明顯有差距，但敗仗無損球隊士氣，「日本球員用球能力和技術都很好，尤其單對單盤扭時往往令我們陷於劣勢。輸波一定失望，特別是之前贏了兩場，但能夠行到這一步是不易，入到4強已為隊友們感到超級自豪。我們全隊上下都好想再創歷史，星期六會踢得更進取，我有信心繼續以逼搶戰術，爭取第3名銅牌返來」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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