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杭州亞運｜逾250香港球迷入戲院睇4強大戰　球迷讚港足近年成績超乎預期 (19:00)

香港男子足球代表隊歷史性殺入杭州亞運4強，今晚（4日）大戰日本隊。全港多個地方其間都有直播賽事，為凝聚球迷集氣撐港足，當中香港足球總會在銅鑼灣一間戲院舉行睇波派對，逾250名球迷出席接近座無虛席，即使港足上半場落後0：1，仍無損現場熾熱氣氛。

香港足總昨日傍晚宣布在銅鑼灣一間戲院舉行睇波派對，在該戲院網站購票每張象徵式收費1港元，反應熱烈當晚瞬即售罄。足總及戲院現場職員表示，這場睇波派對有逾250名球迷入場，當中足總會長貝鈞奇及網絡紅人許賢亦有到場。許賢稱當知悉港足晉級亞運4強時，感覺不可思議，「以往港足面對伊朗隊都是希望輸少當贏，但今次我們贏了，原來奇蹟就是這麼突然」。他亦讚今晚在戲院睇波的氣氛十分好，「大家都為港隊打氣，來得這裏的都是狂熱球迷，氣氛很好」。

支持港足逾30年、帶同香港特區區旗入場的球迷伍先生認為，港足能夠晉級4強絕對是喜出望外，「今次港足『關關難過關關過』，給球迷很多驚喜。港足過去20年被亞洲列強趕過，但近一、兩年先後打入亞洲盃決賽周及亞運4強，成績絕對超乎預期」。

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