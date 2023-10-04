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亞冠︱傑志主場憾負獅城水手吞小組兩連敗　金東進暫代領軍首失利 (22:00)

上季港超冠軍傑志今晚（4日）於香港大球場出戰今屆亞冠分組賽首場主場賽事，在F組迎戰新加坡超聯球隊獅城水手，上半場被敵軍兩名外援各入一球下，雖有後備入替的奧地利前國腳恩查頭槌「破蛋」，但最終仍以1：2告負，在小組吞兩連敗。暫代主教練金東進首次領軍亞冠比賽亦失利而回。

傑志是役正選陣容與F組首仗作客1：2負全北汽車相比有3個變動，分別由艾里奧、明加索夫及祖連奴復任正選，恩查先列後備，去年曾效力獅城水手的韓國前國腳金信煜，則連續兩場亞冠未入大軍名單，無緣倒戈。

雙方甫開賽形成拉鋸戰，惟主場出擊的傑志在14分鐘先落後，艾里奧在對方傳中後解圍「撻Q」，被曾效力阿積士的客軍鋒將薛高域把握機會先開紀錄。「藍鳥」中場奧拿斯於34分鐘侵犯曾效力燕豪芬的前比利時小國腳拉斯迪安，是役執法的日籍女球證山下良美聽取視像裁判（VAR）意見後改判12碼，拉斯迪安親自操刀擴大領先優勢。傑志在上半場尾段積極反撲，但祖連奴及明加索夫的起腳皆未能考驗對方門將，半場落後0：2。

傑志下半場換入恩查及陳俊樂試圖加強攻力，雖主導賽事卻未能製造威脅攻勢，戰至87分鐘才憑恩查的頭槌追回一球，但為時已晚，最終在3077名觀眾入場下以1：2落敗，小組吞兩連敗。

同組的曼谷聯在主場以3：2險勝全北汽車後，小組兩連勝排榜首；全北汽車及獅城水手以1勝1負分列2、3名，兩戰皆負的傑志敬陪末席，下仗將於本月25日晚上8時續在主場對曼谷聯。

金東進賽後稱球隊在上半場攻守皆有失誤，成致敗原因，「我們沒有預期在主場落敗，但球隊後防失誤之餘，組織進攻過程亦經常傳失，因而未能踢出應有風格，但目前只踢了兩場分組賽，還有4仗，我們不會放棄，會繼續爭取出線」。他透露將恩查先列後備，原意是希望憑對方的技術及把握力在下半場為球隊帶來改變，而金信煜因未傷癒而避戰。是役交出助攻的港將羅梓駿亦認同，球隊在上半場欠缺爭勝決心，「我們上半場不夠集中，有很多失誤，在亞冠這個水平比賽是不能發生的」。

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