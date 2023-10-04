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杭州亞運直擊｜港足4強力戰4球淨負日本　離決賽差一步　周六轉戰銅牌賽爭牌 (19:53)

香港足球代表隊創造歷史晉身杭州亞運男足4強，備受全港球迷關注下，今晚（4日）大戰亞洲「一哥」日本隊不乏攻勢，但在下半場再失3球下，力戰以0：4落敗，離決賽只差一步，將於周六下午4時轉戰銅牌戰力爭獎牌。

港足亞運隊今屆接連在16強及8強晉級，刷新參與亞運歷來最佳成績，今晚在蕭山體育中心體育場出戰4強對日本隊，現場有身穿港足球衣球迷手持「香港隊勁揪」頸巾。賽事在香港亦廣受球迷關注，除了有球迷賽前以2009年東亞運擊敗日本勇奪金牌的經典一役相提並論，在香港至少逾30個商場直播賽事；香港足球總會亦在銅鑼灣一間戲院舉行睇波派對，超過250名球迷參與。

港足今仗正選陣容跟8強時相比只有一個變動，由林樂勤取代累積兩面黃牌要停賽的上仗入球功臣潘沛軒；今屆未有起用超齡球員的日本隊，相比8強正選陣容，輪換多達8名球員，包括收起兩名中場主力松岡大起及效力日職鳥栖砂岩的西川潤，以及陣中首席射手內野航太郎先列後備。

港足在主教練安達臣帶領下，面對日本隊繼續一貫前場逼搶，4分鐘先取得首個攻門，隊長胡晉銘在右路用「手榴彈」戰術丟界外球，張憙延於混戰中在禁區頂施射柱邊出界。這名理文翼鋒於13分鐘再次射門兼中龍，被門將藤田和輝接實。「藍武士」在控球率佔優，今野息吹於15分鐘門前傳中，後衛李毅凱及時解圍。2分鐘後日野翔太禁區頂遠射僅柱邊出界。

戰至24分鐘，日本隊打開紀錄，日野翔太在左路開出罰球傳中，左閘孫銘謙解圍但皮球落在對方前鋒鮎川峻腳下，門前無人看管下射破門將謝家榮大細龍門，港足落後0：1。日本領先一球後續進攻，一度令港足防線出現混亂，不過一眾港將及後繼續前場逼搶取回不少死球攻勢，在30分鐘於禁區頂博得罰球，但前鋒安永佳射地波「省」中人牆；37分鐘黃皓雋罰球傳入禁區，李毅凱後上頂高。40分鐘，日本隊中場谷內田哲平於禁區內射地波，謝家榮落地僅僅撲出。港足上半場落後0：1。

港足換邊後初段再失一球，54分鐘，角昂志郎在右路窄角度勁射，謝家榮撲出不遠，被伏兵門前的日野翔太「執雞」頂入。落後兩球的港足經過上半場前場逼搶後，下半場體能明顯下降，但未有放棄繼續嘗試進攻，換入林衍廷及趙聡悟，將孫銘謙踢回左翼位置。70分鐘，中場小見洋太勁射，謝家榮單手撲走。港足之後再換入前鋒劉家喬，但74分鐘右閘亞歷斯祖後場控球失誤，被小見洋太輕鬆射入空門，加上完場前86分鐘被日野翔太梅開二度，港足終負0：4，無緣決賽，將於周六下午4時轉戰銅牌戰，對另一場4強以1：2不敵韓國隊的烏茲別克隊。日韓則將演上屆決賽翻版。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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