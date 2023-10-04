杭州亞運直擊｜港隊組合壁球混雙4強反負摘銅　李嘉兒自責關鍵時刻欠理想　黃祉謙：打出拼搏精神 (15:40)

黃祉謙／李嘉兒在今屆亞運新增設的混雙項目一路過關，兩人在小組賽全勝出線，及至8強以直落兩局擊敗隊友鄧銘漮／湯芷穎，晉級4強。港隊在4強面對印度隊時先聲奪人，首局以11：7拔頭籌。不過，印度隊隨後作出調整，次局大幅領港隊下，以11：7扳平。及至決勝局，雙方一直拉鋸，港隊追至9：9後未能延續氣勢，最終連失兩分以9：11告負。

港隊激戰39分鐘下，終以局數1：2無緣決賽，李嘉兒在賽後難掩激動，泣不成聲，又自責在關鍵時刻表現欠理想，「我在那些關鍵位應該做得更好，可能只是一兩球，就會令整個局面不一樣」。黃祉謙即從旁安慰，指輸波是兩人的共同責任，但承認兩人已盡力，「我們已比預期中打得好，能執行賽前部署，也打出拼搏精神」。

由於混雙是今屆亞運新增項目，故兩名港將的合作時間不長，在磨合上一度出現問題。不過，兩人為着同一目標，願意互相遷就，尋找兩人合作的平衡點。黃祉謙說：「大家未合作之前，其實不太清楚對方的個性，一開始相處起來都可能有點磨擦，但是去到最後為了這個亞運舞台。大家都磨合得不錯，能發揮到團體精神」。

對於黃祉謙而言，這次或是一生人一次的亞運混雙機會，他擔心自己與同為29歲的李嘉兒下屆未能拍檔參賽，「混雙這個項目很難得，可能一生人只會有一次機會在這個舞台上，相信大家都會想爭金牌。因為打完這次，可能再沒有下次了，而且我和她的年紀不小」。

李嘉兒續指，早前的夏季特訓甚為辛苦，而且除了準備團體賽的單打外，亦要多花時間備戰雙打，但有感一切付出皆值得，「雖然是一個銅牌，不算圓滿亦有點可惜，但已比我們預期好，之前下的功夫沒有白費，我們都盡了力」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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