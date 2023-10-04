明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯｜曼聯不敵加拉塔沙雷　A組兩戰全敗包尾　奧拿拿再成眾矢之的 (15:05)

曼聯今晨（4日）出戰歐聯分組賽，儘管有新兵海倫梅開二度，但門將奧拿拿再度犯錯導致卡斯米路兩黃一紅被逐，在主場兩度領先下以2：3反負土超球會加拉塔沙雷，於A組吞兩連敗敬陪末席。「紅魔」領隊坦夏格賽後續為奧拿拿護航，相信對方會反彈。至於另一英超球隊阿仙奴，在B組作客亦以1：2反負法甲球會朗斯，吞下今季首場敗仗。

曼聯是役在17分鐘憑前鋒海倫先開紀錄，惟6分鐘後被倒戈的韋費特沙夏扳平。海倫換邊後雖在59分鐘因越位「食詐糊」，仍在67分鐘梅開二度，替紅魔再度領前，惟4分鐘後再被追平。門將奧拿拿於76分鐘傳球被梅頓斯攔截，令有黃牌在身的卡斯米路迫不得已在禁區內從後攔截對方，領下第2面黃牌被逐兼輸12碼。莫路伊卡迪雖「極刑」宴客，但他在81分鐘單刀「笠死」奧拿拿將功補過，最終曼聯以2：3反負加拉塔沙雷。同組的拜仁慕尼黑作客2：1反勝哥本哈根，兩戰全勝排榜首，加拉塔沙雷4分居次，紅魔則兩戰全敗排包尾。

曼聯領隊坦夏格賽後稱，球隊的失誤是不被允許的，但他續為奧拿拿辯護，「他上季帶領國際米蘭打入歐聯決賽，證明他有能力成為現今最佳門將之一，我們已經在比賽中看到他出色的能力和個性。雖然他犯錯，但我相信他會反彈」。

另一英超球會阿仙奴在B組作客朗斯，雖在14分鐘憑加比爾捷西斯打開紀錄，但及後被艾迪恩湯馬臣及華希各入一球，以1：2反負吞下今季首場敗仗之餘，陣中翼鋒布卡約沙卡更於34分鐘傷出，下周日英超主場大戰曼城上陣成疑。同組的燕豪芬則主場以2：2逼和西維爾，朗斯賽後兩戰4分升上榜首，阿仙奴則以3分緊隨。

杭州亞運｜楊倩玉女子公路單車賽力壓韓國對手摘金

杭州亞運｜港隊10月3日添1銅　10月4日焦點賽程

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 歐聯 曼聯 紅魔 奧拿拿 加拉塔沙雷 阿仙奴 朗斯 拜仁慕尼黑

上 / 下一篇新聞