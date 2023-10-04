歐聯｜曼聯不敵加拉塔沙雷　A組兩戰全敗包尾　奧拿拿再成眾矢之的 (15:05)

曼聯是役在17分鐘憑前鋒海倫先開紀錄，惟6分鐘後被倒戈的韋費特沙夏扳平。海倫換邊後雖在59分鐘因越位「食詐糊」，仍在67分鐘梅開二度，替紅魔再度領前，惟4分鐘後再被追平。門將奧拿拿於76分鐘傳球被梅頓斯攔截，令有黃牌在身的卡斯米路迫不得已在禁區內從後攔截對方，領下第2面黃牌被逐兼輸12碼。莫路伊卡迪雖「極刑」宴客，但他在81分鐘單刀「笠死」奧拿拿將功補過，最終曼聯以2：3反負加拉塔沙雷。同組的拜仁慕尼黑作客2：1反勝哥本哈根，兩戰全勝排榜首，加拉塔沙雷4分居次，紅魔則兩戰全敗排包尾。

曼聯領隊坦夏格賽後稱，球隊的失誤是不被允許的，但他續為奧拿拿辯護，「他上季帶領國際米蘭打入歐聯決賽，證明他有能力成為現今最佳門將之一，我們已經在比賽中看到他出色的能力和個性。雖然他犯錯，但我相信他會反彈」。

另一英超球會阿仙奴在B組作客朗斯，雖在14分鐘憑加比爾捷西斯打開紀錄，但及後被艾迪恩湯馬臣及華希各入一球，以1：2反負吞下今季首場敗仗之餘，陣中翼鋒布卡約沙卡更於34分鐘傷出，下周日英超主場大戰曼城上陣成疑。同組的燕豪芬則主場以2：2逼和西維爾，朗斯賽後兩戰4分升上榜首，阿仙奴則以3分緊隨。

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