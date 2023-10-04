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杭州亞運：賽事戰報｜壁球隊添3銅　橋牌男團闖決賽　港足大戰日本爭入決賽 (11:15)

杭州亞運踏入第11日賽事，港隊今（4日）繼續分途出戰羽毛球及壁球項目，其中壁球有何子樂及陳善鈺殺入4強互撼爭入決賽，男單及混雙亦有梁子軒及黃祉謙／李嘉兒於4強出戰。此外，今傍晚6時將有破天荒殺入男足4強的香港足球代表隊，面對亞洲一哥日本隊爭入決賽。

10月4日（三）港隊戰報：

【21：15】田徑：女子三級跳香港紀錄保持者陳彥霖今晚在杭州亞運亮相，在第2及第6跳犯規下，憑第3跳做出12.59米的成績，壓過蒙古隊選手，在9名參賽者中排第8。男將許懷熙則於標槍項目擲出62.55米，首3擲未能晉身前8名下止步。

 

【20：30】橋牌：港隊今分途出戰男、女子團體賽4強，其中男團以34：21擊敗日本隊，將於決賽與中國隊爭金；女團則以18：40不敵中華台北隊，摘下銅牌。

【20：15】壁球：港將梁子軒在男單4強不敵印度隊對手，但仍收穫銅牌。

【20：00】足球：香港足球代表隊創造歷史晉身亞運男足4強，今晚大戰亞洲「一哥」日本隊，在上半場落後一球及下半場再失3球下，不乏攻勢力戰下以0：4落敗，離決賽只差一步，將於周六下午4時轉戰銅牌戰力爭獎牌。

【17：00】壁球：港將陳善鈺在女單4強以局數3：0擊敗隊友何子樂，殺入決賽將鬥馬來西亞隊的善華桑嘉莉（Subramaniam Sivasangari）爭金，而何子樂則摘銅而回。

【15：30】羽毛球：港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪以直落兩局淘汰新加坡組合許詠凱／陳薇涵，惟是役末段謝影雪曾一度不適含淚力拚，賽後透露身體有些不適，盼休息好明天續戰。二人將於明早面對世界排名第二的日本宿敵組合渡邊勇大／東野有紗爭入4強。

【12：30】壁球：港隊組合李嘉兒／黃祉謙在領先1局下，以局數1：2反負印度組合，在混雙4強止步，但在不設季軍戰下，仍為港增添銅牌一面。

【11：15】羽毛球：港隊組合李晉熙／吳芷柔力戰下以局數1：2不敵中華台北隊組合葉宏蔚／李佳馨，於混雙16強止步。

【10：30】田徑：港將程小雅與錢文傑於35公里競走混合團體賽，以5小時57分04秒完成得「梗頸四」，落後銅牌得主的印度隊5分50秒。而金牌得主則為以破亞運紀錄5小時16分13秒完成的中國隊，銀牌則為落後國家隊5分30秒的日本隊。

杭州亞運｜港隊10月3日添1銅　10月4日焦點賽程

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