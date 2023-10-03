杭州亞運｜港足明晚4強鬥日本　眾志成城爭入決賽再創歷史　全港多處辦睇波活動集氣 (21:00)

香港vs.日本 HOY TV 77台 周三晚上18：00直播

港足今屆晉級過程既具戲劇性兼展示拚勁，在分組賽對手敘利亞和阿富汗隊退賽而提早晉級，16強及8強均1球擊敗巴勒斯坦及伊朗隊，首闖4強賽後隨即網上「洗版」。連同周六的決賽或銅牌戰，意味還有兩仗，16強領紅的翼鋒簡嘉亨，早前返港為港會戰畢高級組銀牌首圈後，昨日再赴杭州會合大軍。香港足球總會明晚在比賽時間於銅鑼灣一間戲院舉行睇波活動，該戲院網站購票每張象徵式收費1港元，今晚瞬即售罄；大埔富亨社區會堂大禮堂同一時間亦有辦免費睇波活動，而奧海城等全港39個商場屆時都會直播賽事。

港足主帥安達臣重申面對日本隊都不會主守，「我們會繼續進攻和施壓，如果只是防守，就會像其他球隊輕鬆地輸掉比賽」。今仗將是港足13日內第5仗，安帥稱在分組賽次仗輪換部分主力，得以恢復體能應付兩場淘汰賽，並透露上仗因傷缺陣的防中林衍廷有機會復出。

一眾亞運港腳成為創歷史一分子，3名超齡球員感受甚深。在淘汰賽貢獻入球助攻各一的26歲前鋒安永佳稱，「身邊很多人發訊息給我，說取得香港足球史上重大成就，有隊友賽後更忍不住哭。我本來不多看社交網，但今次很難回避大家支持的說話。我們世界排名只是148名，亦不是派出最強陣容，賽前沒太多人相信我們能夠取得好成績，但球員明白足球甚麼事都可能發生。球員有夢想是很重要，爭取帶回獎牌是大家的夢想，來到這階段我不會讓機會溜走，我們要保持信心和付出150%努力」。

25歲中場胡晉銘臨時補選以隊長身分領軍，「這支亞運隊由埋班只有數課操練，咁短時間能有這成績，我覺得是足球生涯以至人生，其中一個最深刻經歷」。他透露主教練安達臣以摩洛哥隊晉身去年世界盃4強為例鼓勵球員，「事前各人想過摩洛哥能入4強，正如現在我們這樣。不過心態不能太心雄想得太遠，要望返眼前比賽」。29歲後衛李毅凱今年初與前球會中超南通支雲不歡而散，在港足表現亦受批評，他稱今次亞運重新證明自己實力，「出發前都無諗過有咩好成績，但來到4強就要提高目標爭入決賽。能夠連續兩場不失球是全隊功勞，每人走多步做好防守，自然就有機會進攻和贏波」。

今屆表現出色的門將謝家榮於2021年底出戰U23亞洲盃外圍賽時，因醉酒生事跟10多名隊友被足總停召一年及罰款，原無緣亞運卻因疫情令賽事延期一年失而復得。他也形容經歷奇妙，「這是我人生唯一一次參加亞運，是我足球生涯最光榮一刻都不出奇」。他亦將兩場不失球歸功門前10名隊友，「他們的拚搏減輕了我的防守工作，教練和職員在恢復工作亦做得很好，令我們在頻密賽程得以保持狀態」。今屆串演左閘的孫銘謙亦稱，雖希望出任進攻位置，「但無論咩位置，我都希望可為球隊貢獻」。

同樣曾被停召一年的8強入球功臣潘沛軒，因累積兩面黃牌需停賽一場，惟他對隊友充滿信心，「隊友團結是很難得，現在全部一條心，就算我無在場，這班兄弟會踢埋我個份」。他亦感動用入球得到前港腳父親潘文俊的認同，「我好難先得到爸爸認同，這個入球令我得到他的肯定」。這名今日23歲生日的壽星仔又稱，今年生日願望希望港足打入亞運決賽，令更多球迷關注香港足球。

日本隊上屆奪得銀牌，為準備明年巴黎奧運，今屆未有派出U23主力及起用超齡球員，22人大軍介乎19至22歲，最具名氣為今年初由日職清水心跳外借到巴西乙組球會的中場松岡大起，另有10人為大學聯賽球員，包括今屆已入3球的19歲前鋒內野航太郎。

直播賽事商場

香港島：

中環街市

戊蘿街7號

銅鑼灣廣場二期

中環中心

無限極廣場

北角匯

WORLD TRADE CENTRE

翡翠明珠廣場

九龍：

奧海城

APM

V WALK

海港城

重慶大廈

長沙灣廣場

THE ONE

九龍城廣場

THE FOREST/SPORTS EXPO

樂富廣場

THE TOP

西九龍中心

MIKIKI

荷里活廣場

新界：

YOHO MALL

V CITY

屯門市廣場

天水圍 +WOO嘉湖

朗一廣埸

POPWALK 天晉匯

卓爾廣場

荃新天地

將軍澳中心

東港城

大埔超級城

D-PARK

新城市廣場

上水廣場

荃灣廣場

新都城中心

新都會廣場

（直播詳情以商場及HOY TV為準)

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