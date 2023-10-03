亞冠︱傑志明晚大球場迎今屆亞冠主場首仗　金東進首領軍亞洲賽爭勝　金信煜倒戈未定 (22:00)

傑志vs.獅城水手 香港大球場 周三晚上20：00開賽 票價：$200/80（HOY TV APP 同步直播）

傑志上月底作客1：2負全北汽車後，今晚在主場迎F組次仗，亦是相隔5年半再次在港上演亞冠分組賽，雙方今晚在比賽球場賽前操練及出席賽前記者會。金東進上周五接替朱志光暫代領軍傑志，對將首次領軍出戰亞冠感榮幸，稱球隊必須今仗取勝，「我們在主場出擊，加上球員有質素，全隊的決心和態度都十分好，目標是全取3分」。

韓國前國腳金信煜去年效力獅城水手一季，今晚亦有參與賽前操練，被問到這名35歲同鄉中鋒明晚會否倒戈上陣，金東進僅稱會視乎球員在賽前操練狀態來選擇正選11人，「球隊有很多有質素的球員，我很難去選擇那6名外援正選，本地球員也是，我會就今晚的操練去決定正選名單」。藍鳥過去在亞協盃曾多次與新加坡球會交手，包括在2016年分組賽對馬里士他卡沙，當年主場大勝4：0，作客以0：1落敗。

獅城水手於上屆首戰亞冠，曾擊敗韓職球隊FC大邱，上輪分組賽在主場先開記錄下，最終以1：2反負予曼谷聯。今夏6月上任的主教練雲歷高域稱，知道傑志有不少入籍兵，但未知最近易帥是好是壞，「但如果因此將他們放在比我們低一個層次，這是對傑志不尊重。這組每隊都有機會（出線），他們上仗作客韓國時亦有不錯表現」。

球員方面，獅城水手的外援包括曾效力燕豪芬及馬拉加的前比利時小國腳拉斯迪安、出身葡超賓菲加青訓的副隊長爾瓦洛佩斯、曾效力阿積士的薛高域、前葡萄牙小國腳格拿皮里斯等。曾效力新特蘭的澳洲國腳韋特則因傷未有隨隊訪港。

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