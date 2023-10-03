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杭州亞運直擊｜港隊女子4×100米接力決賽得「梗頸四」　眾將放眼明年捲土重來爭奧運資格 (23:24)

香港田徑隊今晚（3日）續戰杭州亞運，女子接力隊在4×100米接力決賽跑出45.24秒得「梗頸四」，無緣站上頒獎台。眾將賽後矢志捲土重來並敢夢敢想，以衝擊奧運資格為下一目標。

港隊派出陳佩琦、梁筠宜、李紫桃及江俊淇角逐女子4x100米接力決賽，港隊在頭兩棒仍能咬緊中國隊，惟梁筠宜交棒予李紫桃時稍有瑕疵，最後一棒的江俊淇也未能追上前列隊伍的差距，最終港隊以45.24秒排第5衝線，而巴林隊被取消資格後，港隊升上第4，但仍與摘銅的大馬隊差0.23秒，與獎牌緣慳。

港隊以此陣容在今年6月在全國田徑冠軍賽跑出45.17秒刷新港績，惟今次未能突破，眾將坦承失望，但已傾盡全力。陳佩琦透露團隊的目標不只港績，「我們希望跑到44.8秒，我相信大家有能力的，希望大家休季時提升個人能力，下年再於接力隊合作」。梁筠宜續指，「期待下場接力比賽，我可大口氣地說，一定是原班人馬再破香港紀錄」。

4個女生克服困難，一條心追夢，除了港績之外，更想闖入奧運。江俊淇感慨道：「若你不敢於造夢，就永遠都突破不到，我們會定一個更大的目標，一起去追」。

至於兩名跳高女將鍾慧欣及黃沅嵐，今於決賽各自跳出1.80米及1.75米，分列第5及7位。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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