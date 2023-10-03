杭州亞運直擊｜香港壁球隊篤定再奪4牌　何子樂陳善鈺「內訌戰」爭入決賽 (23:48)

日前助港隊在女團摘銀的何子樂和陳善鈺，收拾心情轉戰女單並一直過關，何子樂今在8強未與考驗，以直落3局挫鬥日籍球手；陳善鈺則在另一場以3：0輕取馬來西亞隊的Aira Azman。兩名港將晉級後，將於4強碰頭。

何子樂賽後表示已達賽前定下贏得兩面獎牌的初步目標，但仍會努力爭取冠軍，看齊恩師趙詠賢在2002年亞運奪金的成就，「這是小時想達成的夢想，可能這刻實力未必足夠，但再看看臨場發揮」。

梁子軒則於男單8強的「港隊內訌」以3：0挫隊友劉子均，晉級4強穩奪獎牌。他在賽後感慨道：「上屆看着師兄（歐鎮銘和李浩賢）取得一金一銀後，在個人賽取獎牌是我的夢想，好開心今日能夠實現」。

另外，港隊在今屆亞運新增設的混雙同樣上演內訌戰，黃祉謙／李嘉兒以直落兩局力克鄧銘漮／湯芷穎，將與印度隊爭入決賽。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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