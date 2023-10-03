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杭州亞運｜劉允祐公路單車個人計時賽摘銅　寫港隊男將歷史 (16:05)

杭州亞運公路單車項目今日（3日）展開，首日分別進行男、女子個人計時賽。港隊憑劉允祐在男子組以50分17.76秒的成績，摘下一面銅牌，是港隊在此項首面男子組獎牌。早前已在場地單車團體追逐賽獲得銅牌的梁穎儀，則在女子組得「梗頸四」。

男子組賽事共有14名車手參與，賽道全長39.6公里。排第6出發的劉允祐，先以25分35.19秒經過20.4公里中途點，時間為眾車手中第2快，僅次於曾贏過一次環法分站的哈薩克代表盧辛高（Alexey Lutsenko），最終以50分17.76秒完成。較遲出發的國家隊選手薛銘後勁凌厲，以第5名駛過中途點下，以50分5.83秒完成，反壓劉允祐取得次席。不過，劉允祐最終仍以15.58秒優勢，力壓2014年仁川亞運公路賽金牌得主、韓國隊的張慶九，為港隊在公路單車項目取得好開局。盧辛高最終則以48分5.75秒，近兩分鐘的優勢封王，達成個人計時賽三連霸。

女子組方面，上屆在個人計時賽獲銅牌的梁穎儀，在全長18.3公里的賽事中，於半程9.8公里時以13分54.91秒居第3，終以25分50.36秒衝線，創下個人最佳時間（PB）。然而尾二出發的哈薩克選手Rinata Sultanova半程排第4下，終以25分36.1秒的成績衝線，令梁穎儀以14.16秒之差無緣再踏頒獎台。金牌由烏茲別克隊的薩比蓮絲卡雅（Olga Zabelinskaya）以24分35.99秒奪得，日本隊的與那嶺惠理則慢59.6秒摘銀。

相關字詞﹕體育 杭州亞運 劉允祐 梁穎儀 公路單車 個人計時賽 編輯推介

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