杭州亞運直擊｜李卓耀不敵石宇奇羽毛球男單32強止步　完成亞運稱克服心理差距無遺憾 (14:31)

石宇奇今屆在團體賽發揮欠佳，由8強到決賽3戰全敗，但世界排名17的李卓耀今日在男單32強，面對這名世界第6的國家隊首席球手，首局曾領先11：6後接連犯錯失分被反超前，以16：21先失一局。第2局李卓耀一路保持優勢，縱領先18：11時曾被石宇奇將分差收窄至18：20，惟李卓耀仍取下關鍵一分，以21：18扳回一城。

決勝局石宇奇領先4：1後，李卓耀一度力追至3：4，惟及後未能收窄分差，終負12：21，32強止步，連同早前男團8強出局，完成今屆亞運。

李卓耀賽後承認「忟自己」，「整場比賽打得可以，但後段未能盡快適應對方變化球路，有少少忟自己」。他賽前目標今屆首戰亞運要取獎牌甚至冠軍，最終未能如願，惟稱連同團體賽共3仗從中獲益良多，「沒有遺憾，這是比賽，雖然輸但都增加到信心，因為今次比賽落後時自己無驚過，亦打得較冷靜。我們和前列對手差距，只是對方頭上有光環、被對方名氣嚇親，其實比賽打落去差距唔算大，對手只是一個人，都是我識打的技術，最大問題是心理和心態的差距，所以不是一定贏唔到，不能一比賽已先驚」。

女雙方面，楊雅婷／楊霈霖在32強以21：3、21：5，直落兩局輕取蒙古隊組合晉級16強；女單的梁珈穎及盧善恩，以及女雙的呂樂樂／吳詠瑢，均直落兩局告負於32強止步。港隊明日續有「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，跟李晉熙／吳芷柔分途出戰混雙16強，羅卓謙／楊盛才則戰男雙16強。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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