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杭州亞運：賽事戰報｜公路單車開賽　劉允祐個人計時賽摘銅創歷史　港棒球不敵中華台北 (11:30)

杭州亞運踏入第10日賽事，港隊今日（3日）繼續分途出戰羽毛球及壁球項目，當中李卓耀在羽毛球男單32強鬥石宇奇；壁球亦會舉行男、女單8強。

10月3日（二）港隊戰報：

【16：30】棒球：香港棒球隊在B組最後一場分組賽，面對爭標分子中華台北隊，首局上半被對方攻下兩分，及後在第3至6局再失13分，加上港隊未能突破對方投手，整場僅打出1支安打，最後在6局結束落後0：15，因分差過大而被提前結束比賽告負。

【16：00】公路單車：港隊憑劉允祐在男子個人計時賽以50分17.76秒的成績，摘下一面銅牌，是港隊在此項首面男子組獎牌；早前已在場地單車團體追逐賽獲得銅牌的梁穎儀，則在女子組得「梗頸四」。

杭州亞運｜劉允祐公路單車個人計時賽摘銅　寫港隊男將歷史

【14：30】羽毛球：亞運羽毛球舉行32強賽事，香港「一哥」李卓耀於男單硬憾中國隊首席石宇奇，最終以16：21、21：18、12：21，局數1：2落敗，於男單32強止步及結束今屆亞運之旅；女雙方面，楊雅婷／楊霈霖在32強以21：3、21：5，直落兩局輕取蒙古隊組合晉級16強；梁珈穎在女單直落兩局不敵印尼隊球手Wardani Putri Kusuma，在32強止步。

杭州亞運直擊｜李卓耀不敵石宇奇羽毛球男單32強止步　完成亞運稱克服心理差距無遺憾

【11：00】公路單車：杭州亞運公路單車項目今起一連3日舉行，港將梁穎儀在女子個人計時賽，踩出25分50.36秒名列第4名，創個人最佳時間(PB)，惟無緣繼上屆摘銅後連續兩屆取得獎牌。烏茲別克、日本和哈薩克隊的選手分獲金、銀、銅牌。

杭州亞運｜港隊10月2日添3銅　10月3日焦點賽程

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