明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運直擊｜俞雅欣跳遠摘銅為港田徑隊保住精英A級席位　經歷腳傷換帥苦盡甘來 (23:45)

香港跳遠女將俞雅欣今（2日）在杭州亞運寫下歷史，首戰亞運的她在決賽憑第2跳躍出6.50米改寫由自己保持的港績，同時拿下港隊歷來首面田項銅牌。俞雅欣在賽後喜極而泣，直言近年經歷腳傷、換教練等迷惘期，這次刷新個人最佳成績奪下獎牌可謂苦盡甘來，她更感慨道：「香港的教練和運動員都可以做到好成績！」

港績保持者俞雅欣偕陳家倩亮相女子跳遠決賽，前者在第2跳即躍出6.50米，以0.01米刷新自己在去年寫下的香港紀錄。她得悉成績後即衝向教練陳慧賢的位置，更激動得振臂歡呼，眼泛淚光，她亦憑此成績衝上前8，獲另外3跳機會。另一港將陳家倩則3跳犯規，從今屆亞運畢業。

俞雅欣在第4、5跳皆犯規，但應屆亞洲賽冠軍秦澄美鈴完成最後一跳的最佳成績僅為6.48米，未能超越俞雅欣的成績，故這名港將順利贏得銅牌，印度隊選手和東道主選手熊詩麒分別得亞、冠軍。她在賽後表示：「6.50米是我一早要做到的成績，但我沒想到這成績可捱到最後，我在尾4至6跳仍一直在搏更好成績」。

過往俞雅欣曾提到，未能在全運會以一面獎牌送別移居英國的恩師陳慧賢屬一大遺憾，但今次她卻成功在對方面對以新港績贏得亞運獎牌，她也坦承別具意義，「去年跳過6.49米後，我就受傷，雙腳阿基里斯腱持續發炎，我今日也要吃消炎及止痛藥上陣。我跟之前的教練（Rolf）練得麻麻，他不太適合我，但我今年跟跟回Animo（陳慧賢）之後，表現漸入佳境，今場終於做到。這證明香港的教練和運動員，在田徑舞台上做到好好的成績」。

香港體育學院每4年審視精英項目資格，田徑隊在今屆亞運需拿下獎牌，才能保住精英A級項目席位，因此俞雅欣這面獎牌實在來得及時。賽前被視為獎牌希望的陳銘泰及呂麗瑤昨晚失利，這名25歲港將不諱言承受一定壓力，「見到他們相續失準，男子接力隊今早被DQ，我的心理壓力也很大。不過踏上賽場，就不能多想」。她續指，期望這面獎牌可為田徑隊爭取更多資源發展，「大家平日關注徑項更多，但藉這面獎牌，希望可以鼓勵更多後輩參與田項」。

其餘港隊女將明晚亦會分途出擊，鍾慧欣及黃沅嵐角逐7時正展開的女子跳高決賽。接力隊的梁筠宜、陳佩琦、李紫桃、江俊淇及羅芷元，明晚9時05分將出戰女子4x100米接力決賽，力爭獎牌。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊｜俞雅欣女子跳遠破港績摘銅　港隊歷來田項首牌

杭州亞運直擊｜黃鎮廷乒乓男單4強力戰6局不敵世界二哥王楚欽 摘銅平港男單最佳成績

杭州亞運直擊｜港隊鄧謝配李吳配混雙首擊過關 伍家朗激戰1小時憾負李梓嘉

杭州亞運直擊｜港男籃不敵沙特12強賽止步　仍寫21年來最佳戰績

杭州亞運｜港隊三鐵混合團體力壓韓國　連續兩屆掛銅

杭州亞運：賽事戰報｜港隊中國象棋混合團體賽摘銅

杭州亞運｜輪滑韓將提前慶祝　遭中華台北「壓線」0.01秒差反壓　斷送免兵役良機

相關字詞﹕體育 編輯推介 杭州亞運 亞運 田徑 跳遠 俞雅欣 陳慧賢

上 / 下一篇新聞