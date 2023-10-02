杭州亞運直擊｜俞雅欣跳遠摘銅為港田徑隊保住精英A級席位　經歷腳傷換帥苦盡甘來 (23:45)

港績保持者俞雅欣偕陳家倩亮相女子跳遠決賽，前者在第2跳即躍出6.50米，以0.01米刷新自己在去年寫下的香港紀錄。她得悉成績後即衝向教練陳慧賢的位置，更激動得振臂歡呼，眼泛淚光，她亦憑此成績衝上前8，獲另外3跳機會。另一港將陳家倩則3跳犯規，從今屆亞運畢業。

俞雅欣在第4、5跳皆犯規，但應屆亞洲賽冠軍秦澄美鈴完成最後一跳的最佳成績僅為6.48米，未能超越俞雅欣的成績，故這名港將順利贏得銅牌，印度隊選手和東道主選手熊詩麒分別得亞、冠軍。她在賽後表示：「6.50米是我一早要做到的成績，但我沒想到這成績可捱到最後，我在尾4至6跳仍一直在搏更好成績」。

過往俞雅欣曾提到，未能在全運會以一面獎牌送別移居英國的恩師陳慧賢屬一大遺憾，但今次她卻成功在對方面對以新港績贏得亞運獎牌，她也坦承別具意義，「去年跳過6.49米後，我就受傷，雙腳阿基里斯腱持續發炎，我今日也要吃消炎及止痛藥上陣。我跟之前的教練（Rolf）練得麻麻，他不太適合我，但我今年跟跟回Animo（陳慧賢）之後，表現漸入佳境，今場終於做到。這證明香港的教練和運動員，在田徑舞台上做到好好的成績」。

香港體育學院每4年審視精英項目資格，田徑隊在今屆亞運需拿下獎牌，才能保住精英A級項目席位，因此俞雅欣這面獎牌實在來得及時。賽前被視為獎牌希望的陳銘泰及呂麗瑤昨晚失利，這名25歲港將不諱言承受一定壓力，「見到他們相續失準，男子接力隊今早被DQ，我的心理壓力也很大。不過踏上賽場，就不能多想」。她續指，期望這面獎牌可為田徑隊爭取更多資源發展，「大家平日關注徑項更多，但藉這面獎牌，希望可以鼓勵更多後輩參與田項」。

其餘港隊女將明晚亦會分途出擊，鍾慧欣及黃沅嵐角逐7時正展開的女子跳高決賽。接力隊的梁筠宜、陳佩琦、李紫桃、江俊淇及羅芷元，明晚9時05分將出戰女子4x100米接力決賽，力爭獎牌。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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