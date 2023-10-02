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杭州亞運｜輪滑韓將提前慶祝　遭中華台北「壓線」0.01秒差反壓　斷送免兵役良機 (19:00)

0.01秒的分野，足以改寫人生。杭州亞運速度輪滑項目今午（2日）出現戲劇性賽果，中華台北隊在男子3000米接力決賽憑黃玉霖關鍵伸腳「壓線」，以0.01秒之微反壓衝線前已提早慶祝的韓國隊，獲得今屆第11金。韓國隊運動員不但失去金牌，更錯過豁免兵役的大好機會，令賽後一度以為勝出賽事揚旗慶祝的眾將，賽後不禁崩潰落淚。

由陳彥成、趙祖政及黃玉霖出戰的中華台北隊，此戰最後階段仍落後韓國隊。正當韓國隊的鄭喆元也以為穩拿勝利，放慢腳步並展開雙臂慶祝勝利之際，中華台北隊的黃玉霖此時把下盤坐低並伸出左腳「壓線」，與韓國隊接近同時衝過終點。韓國隊賽後還拿起國旗繞場慶祝，直至終點視像判決出爐，才得悉真正贏家是以4分05.692秒、0.01之微跑出的中華台北隊，眾將晴天霹靂，頓時為從手心溜走的勝利而心碎。

根據韓國《兵役法》，所有符合條件的20歲至28歲男性，均須履行最少18個月的兵役義務。然而運動員可藉取得奧運獎牌或亞運金牌，獲得豁免兵役的機會。鄭喆元這次大意失誤除了讓團隊失金，更與隊友崔仁浩錯失免兵役良機。韓國《中央日報》賽後以「「免兵役福利在0.01秒內消失，韓國在頒獎禮上失去金牌」起題，揶揄他因輕敵鑄成大錯。至於陣中其餘兩人，鄭秉熹在今屆的10000米積分淘汰賽奪金獲豁免；崔光鎬則因患潰瘍性大腸炎早已免役，而他亦在本屆1000米爭先賽奪金。

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