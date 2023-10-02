杭州亞運直擊｜黃鎮廷乒乓男單4強力戰6局不敵世界二哥王楚欽　摘銅平港男單最佳成績 (16:05)

黃鎮廷在男單16強及8強均力戰7局以4：3淘汰日本隊的吉村真晴及中華台北隊的林昀儒，殺入4強後今面對國家隊的世界二哥王楚欽，首兩局均以5：11告負，第3局戰至中段黃鎮廷開始發力，一度領先10：7，但其後被對方連追下須「刁時」，但他頂住壓力多次改變打法取分，終贏15：13扳回一城。

第4局黃鎮廷在正、反手爭持球均落入下風，再輸一局5：11，落後局數1：3。已無退路的他在第5局早段多次正手打失後，轉打中線取得甜頭反超4：3，並在雙方打至5：5時，一口氣連取6分贏11：5，追成局數2：3。雙方在第6局展開拉鋸戰，分差不過兩分，但阿廷在戰至9：9時連失兩分，終以局數2：4落敗，雖未能改寫港乒男單最佳成績，但仍看齊2006年多哈亞運的李靜，摘下一面銅牌。而晉級的王楚欽將於今晚與世界一哥的國家隊隊友樊振東決戰爭金。

樊振東稍早前在另一場4強以局數4：1擊敗韓國隊的張禹珍，將爭取在亞運兩連霸。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊｜港隊鄧謝配李吳配混雙首擊過關 伍家朗激戰1小時憾負李梓嘉

杭州亞運直擊｜港男籃不敵沙特12強賽止步 仍寫21年來最佳戰績

杭州亞運｜港隊三鐵混合團體力壓韓國 連續兩屆掛銅

杭州亞運：賽事戰報｜港隊中國象棋混合團體賽摘銅

杭州亞運｜港隊10月1日添1金2銅 10月2日焦點賽程 黃鎮廷乒乓男單4強鬥世2王楚欽

杭州亞運直擊｜港足首闖亞運4強 安達臣稱凡事皆有可能 功臣潘沛軒歸功全隊