杭州亞運直擊｜港隊鄧謝配李吳配混雙首擊過關　伍家朗激戰1小時憾負李梓嘉 (14:45)

亞運羽毛球團體賽昨煞科，單項則於今日假濱江體育館續演，是日焦點落在伍家朗對大馬一哥李梓嘉的男單首圈賽事。港將在首局表現強勢，甫開局已打出一波5：0攻勢先聲奪人，終以21：15先拔頭籌。伍家朗在次局初段仍領先9：6，惟李梓嘉隨後全力反撲，多次搶攻得手，港將負15：21，局數被追成平手。

及至決勝局，李梓嘉乘勝追擊，多次在網前重板殺球得手；反觀伍家朗則打得手緊，一直未能縮窄分差，結果以16：21再輸一局，慘歷「一輪遊」。伍家朗賽後難掩失望，直言自己第2局領先時未能把握機會，是今場致敗關鍵，「第3局我有小小手緊，他（李梓嘉）的進攻也為我帶來很大威脅，失誤比之前少，加上打出氣勢，所以出現反差。」

總結這趟亞運之旅，伍家朗坦承成績未如理想，但已竭力作戰，沒留遺憾。他接下來將出戰4站歐洲巡迴賽，爭取巴黎奧運積分。至於另一港將李卓耀則直入32強，將惡鬥4號種子、東道主球手石宇奇。

混雙方面，早前在香港公開羽毛球錦標賽主場摘銀的鄧俊文／謝影雪，在首圈比東帝汶隊明顯技高一籌，兩人幾乎不費吹灰之力，只花22分鐘便以直落兩局21：5、21：15輕鬆過關。鄧俊文在賽後表示，早前男團表現出色，令自己倍添動力，「我覺得大家都是一條心為港隊爭取佳績，令我想在混雙都有好表現」。不過，「鄧謝配」若次圈擊敗新加坡隊，8強將硬撼宿敵渡邊勇大／東野有紗，謝影雪表示未有想得太遠，只想專注眼前的賽事，打好每一場。

至於李晉熙／吳芷柔在另一場混雙首圈，則以直落兩局21：18、21：14勇挫日本隊的山下恭平／筱谷菜留，晉級後與中華台北隊的葉宏蔚／李佳馨爭入8強。「李吳配」過去兩次鬥日本組合皆北，今次能夠旗開得勝，他們異口同聲承認別具意義，李晉熙更笑言「（面對他們）感覺好像一直突破不到，本身今次都覺得凶多吉少，但也只能盡全力作戰」。吳芷柔則補充，兩人為亞運做足功課，除了加快速度，亦保持耐性，是此仗勝出關鍵。

「三朝元老」李晉熙明言面對今屆亞運的心態有別過往，目標明確為贏得獎牌，「我以前較隨心，但今次想企上頒獎台，就當作是比賽動力。想要達成目標，一定要克服所有難關」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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