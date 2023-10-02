杭州亞運：賽事戰報｜港隊中國象棋混合團體賽摘銅 (11:50)

另外，羽毛球單項賽事今開鑼，各路港將均會亮相，其中伍家朗男單首戰將面對馬來西亞名將李梓嘉，意味香港男隊前教練黃達明5月突然離任轉投敵陣後，雙方第2度狹路相逢。至於鄧俊文／謝影雪及李晉熙／吳芷柔亦將於混雙分途出戰。

至於以小組第3出線12強附加賽的香港男籃，亦將於今午12時面對沙特阿拉伯隊，力爭再晉一級。而早前在男、女團摘牌的香港壁球隊亦續戰混雙分組賽。

10月2日（一）港隊戰報：

【14：30】：壁球混雙小組賽，港隊組合黃祉謙／李嘉兒在C組次仗以局數2：0輕取泰國隊組合，拿下兩連勝。而另一港隊組合鄧銘漮／湯芷穎亦在D組以局數2：0挫巴基斯坦隊組合，同取兩連捷。

【14：00】：香港棒球代表隊今戰B組次仗面對泰國隊，由3局上半起連續4局取分，其中6局上半憑鄭鎧霆、翁暐及溫子賢先後跑回本壘取下3分，全場打出12支安打下，終以8：0大勝，暫以1勝1負排第3，明午將惡鬥榜首的爭標分子中華台北隊。

【11：30】：三項鐵人混合接力決賽，港隊以1小時28分22秒，力壓緊隨的韓國隊取得銅牌。

【10：30】：男子1000米單人皮划艇靜水決賽，港將張子衝以4分16.775秒完成，位列第9。

【00：30】：亞運中國象棋混合團體賽，由林嘉欣、馮家俊、黃學謙及陳振杰組成的港隊，在銅牌戰局數2：0擊敗中華台北隊，摘下隊史首面獎牌。

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