明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運：賽事戰報｜港隊中國象棋混合團體賽摘銅 (11:50)

杭州亞運第9天（10月2日），成為自李靜後香港乒乓球男單隊史第2個殺入4強的黃鎮廷，今於下午2時15分面對世界排名第2的國家隊名將王楚欽，爭取再寫歷史。

另外，羽毛球單項賽事今開鑼，各路港將均會亮相，其中伍家朗男單首戰將面對馬來西亞名將李梓嘉，意味香港男隊前教練黃達明5月突然離任轉投敵陣後，雙方第2度狹路相逢。至於鄧俊文／謝影雪及李晉熙／吳芷柔亦將於混雙分途出戰。

至於以小組第3出線12強附加賽的香港男籃，亦將於今午12時面對沙特阿拉伯隊，力爭再晉一級。而早前在男、女團摘牌的香港壁球隊亦續戰混雙分組賽。

10月2日（一）港隊戰報：

【14：30】：壁球混雙小組賽，港隊組合黃祉謙／李嘉兒在C組次仗以局數2：0輕取泰國隊組合，拿下兩連勝。而另一港隊組合鄧銘漮／湯芷穎亦在D組以局數2：0挫巴基斯坦隊組合，同取兩連捷。

【14：00】：香港棒球代表隊今戰B組次仗面對泰國隊，由3局上半起連續4局取分，其中6局上半憑鄭鎧霆、翁暐及溫子賢先後跑回本壘取下3分，全場打出12支安打下，終以8：0大勝，暫以1勝1負排第3，明午將惡鬥榜首的爭標分子中華台北隊。

【11：30】：三項鐵人混合接力決賽，港隊以1小時28分22秒，力壓緊隨的韓國隊取得銅牌。

【10：30】：男子1000米單人皮划艇靜水決賽，港將張子衝以4分16.775秒完成，位列第9。

【00：30】：亞運中國象棋混合團體賽，由林嘉欣、馮家俊、黃學謙及陳振杰組成的港隊，在銅牌戰局數2：0擊敗中華台北隊，摘下隊史首面獎牌。

杭州亞運｜港隊10月1日添1金2銅　10月2日焦點賽程　黃鎮廷乒乓男單4強鬥世2王楚欽

杭州亞運直擊｜港足首闖亞運4強　安達臣稱凡事皆有可能　功臣潘沛軒歸功全隊

相關字詞﹕體育 杭州亞運 港隊 香港運動員 編輯推介

上 / 下一篇新聞