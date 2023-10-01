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杭州亞運直擊｜港足首闖亞運4強　安達臣稱凡事皆有可能　功臣潘沛軒歸功全隊 (23:48)

香港足球代表隊創造歷史！今晚（1日）在杭州亞運男足8強，憑翼鋒潘沛軒下半場初段建功，加上港將眾志成城，最終以1：0擊敗西亞勁旅伊朗隊，首度晉身亞運4強。主教練安達臣及潘沛軒均稱勝仗引證凡事都有可能。潘沛軒亦歸功全隊鬥到最後仍搏盡，他與門將謝家榮盼亞運取佳績，籲重新正視及感染更多人支持香港足球。

港足主教練安達臣賽後形容為團隊的勝利，強調絕對沒有幸運成分，「半場時我提醒球員要把握機會進攻，看到球隊創造了很多機會，戰果並非幸運，亦高興球員每日都在進步，期待4強對日本隊，在杭州（亞運）什麼事都可能發生」。

潘沛軒賽後稱勝利是全隊功勞，「今場勝仗是全隊兄弟功勞，到最後一刻大家仍搏盡」。他又對能為港足創造歷史感榮幸，「由細到大夢想都是想代表香港隊，希望幫港足做到成績。希望這場比賽可感染將來更多人支持香港足球，告訴大家聽香港足球唔係唔得，我們可以對伊朗、對強隊繼續爭勝，甚麼事都有可能」。隊長胡晉銘稱勝出關鍵是做到賽前部署，在前場成功做到壓逼，令對方不易進攻，「全隊球員真的一人跑多一步，先有這個歷史時刻」。

另一功臣謝家榮亦希望透過今次打入亞運4強佳績，呼籲各界要再正視香港足球發展，「希望香港足總有更多資源及用得其所、政府更加重視足球項目。畢竟足球在全球是其一最受歡迎的運動，而每次港足比賽真的吸引到很多球迷入場，反映香港足球是有價值」。

港足創造歷史首度晉身亞運4強後，將於周三晚上6時大戰日本隊。「藍武士」憑內野航太郎及松村優太各建功，在8強2：1挫朝鮮隊。至於中國隊在8強大戰韓國隊，在上半場被洪鉉錫及宋旼奎各入一球，加上戴偉浚頭槌中柱，終負0：2，無緣4強。「太極虎」將與烏茲別克隊爭入決賽。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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