明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運直擊｜港男足爆大冷1：0挫伊朗進軍4強締歷史　鬥日本爭入決賽 (21:24)

杭州亞運8強今晚（1日）開戰，香港男子足球代表隊相隔65年再度晉身亞運8強，今晚憑翼鋒潘沛軒下半場初段接應安永佳二傳突擊成功，加上港將眾志成城堅守到底，最終以1：0勇挫西亞勁旅伊朗隊，創造歷史首闖亞運4強！

港男足上次晉級8強是在1958年東京亞運，而亞運男足自2002年改制及只容許以U23球員應戰後，港隊之前3屆都是16強止步。港足是役正選陣容與16強以1：0擊敗巴勒斯坦隊時只有一個變動，由黃皓雋取代林衍廷。

賽事在上城體育中心體育場舉行，港足上半場大部分時間受壓，孫銘謙7分鐘在禁區頂有起腳機會，惟被對方門將撲出底線。面對港足今仗密集防守，伊朗隊多次嘗試遠射，但一一無功而還。伊朗隊30歲超齡球員Arsalan Motahari在24分鐘接應右路傳中，在細禁區頂力壓曾以行頭槌攻門，被門將謝家榮沒收，半場互無紀錄踢成0：0。

換邊後不久，港足在47分鐘打開紀錄。黃皓雋換邊傳中，前鋒安永佳頭槌二傳，潘沛軒伏兵門前撞射破網，為港足領先1：0。落後的伊朗隊積極反撲，60分鐘有扳平良機，Motahari接應傳中離門3碼面對空門頭槌高出，6分鐘後謝家榮救出Eslami 窩利射門之餘，比賽末段再屢救險球，最終協助港足以1：0險勝伊朗隊，創造歷史首度晉身亞運4強。惟入球功臣潘沛軒是役在71分鐘領黃，累積兩面黃牌，周三晚4強要停賽，而港足在4強對手為日本隊，則憑內野航太郎及松村優太各建一功，以2：1擊敗朝鮮隊。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊｜許龍一男子個人賽摘金 寫香港高爾夫球隊歷史 港隊累積6金

杭州亞運直擊｜港隊新星李紫桃女子200米初賽畢業　嘆未破港青紀錄　傷病初癒「已盡全力」

杭州亞運：賽事戰報｜港隊李家耀梅政揚110米欄無緣決賽　陳銘泰呂麗瑤今夜分途戰跳遠跨欄決賽　男足8強大戰伊朗

體操｜石偉雄世界賽跳馬資格賽止步完季　誓言明年世盃續爭巴黎奧運資格

相關字詞﹕體育 編輯推介 杭州亞運直擊 杭州亞運 亞運 足球 男足 港足 香港 伊朗 日本 國足 中國

上 / 下一篇新聞