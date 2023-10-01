杭州亞運直擊｜港男足爆大冷1：0挫伊朗進軍4強締歷史　鬥日本爭入決賽 (21:24)

港男足上次晉級8強是在1958年東京亞運，而亞運男足自2002年改制及只容許以U23球員應戰後，港隊之前3屆都是16強止步。港足是役正選陣容與16強以1：0擊敗巴勒斯坦隊時只有一個變動，由黃皓雋取代林衍廷。

賽事在上城體育中心體育場舉行，港足上半場大部分時間受壓，孫銘謙7分鐘在禁區頂有起腳機會，惟被對方門將撲出底線。面對港足今仗密集防守，伊朗隊多次嘗試遠射，但一一無功而還。伊朗隊30歲超齡球員Arsalan Motahari在24分鐘接應右路傳中，在細禁區頂力壓曾以行頭槌攻門，被門將謝家榮沒收，半場互無紀錄踢成0：0。

換邊後不久，港足在47分鐘打開紀錄。黃皓雋換邊傳中，前鋒安永佳頭槌二傳，潘沛軒伏兵門前撞射破網，為港足領先1：0。落後的伊朗隊積極反撲，60分鐘有扳平良機，Motahari接應傳中離門3碼面對空門頭槌高出，6分鐘後謝家榮救出Eslami 窩利射門之餘，比賽末段再屢救險球，最終協助港足以1：0險勝伊朗隊，創造歷史首度晉身亞運4強。惟入球功臣潘沛軒是役在71分鐘領黃，累積兩面黃牌，周三晚4強要停賽，而港足在4強對手為日本隊，則憑內野航太郎及松村優太各建一功，以2：1擊敗朝鮮隊。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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