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杭州亞運直擊｜受對手偷步事件影響　呂麗瑤百米欄列第6失落飲泣　冀終有一日破港績 (23:20)

今晚（1日）在杭州奧體中心體育場上演的亞運田徑賽出現極具爭議一幕，東道主星將吳艷妮被判偷步，但上訴後重新上線。港隊「欄后」呂麗瑤受影響下跑出13.35秒位列第6，她在衝線後神情失落，看到同日完賽的「跳遠王子」陳銘泰即相擁落淚。不過，呂麗瑤卻未因失利而喪志，並強調會堅守信念，確信終有一日可打破香港紀錄。

上屆雅加達亞運摘銅的呂麗瑤，昨於杭州亞運女子100米欄初賽超風速下跑出13.24秒，成功殺入今晚決賽。不過，中國隊的吳艷妮因偷步被取消資格，但擾攘一輪卻可重新上線，賽事重開後呂麗瑤以13.35秒衝線，僅排第6；重新上線的吳艷妮最終仍因偷步被取消資格，林雨薇則獲冠軍。呂麗瑤在賽後坦承受偷步事件影響，但只能相信裁判的決定，「對我來說是一個挑戰，我好想把握機會在亞運破香港紀錄。我只能專注比賽，不能因外界分心」。

眼見亞洲水平不斷進步，呂麗瑤坦承經歷掙扎，「有時我都會想，為甚麼我的進步幅度不及別人，有時都我好大貪。不過逐步逐步來吧，別人也付出很多努力，才有好成績」。這名港隊「欄后」續指，自己一直以陳秀英在1994年造出的香港紀錄（13.14秒）為目標，即使今次失利也未動搖，「不會所有事都一帆風順，只要不放棄，我信總有一日破到香港紀錄」。呂麗瑤受訪時多次落淚，她提到父母及胞姊昨日難得首次在現場看她比賽，且見證她在超風速下跑出個人最佳成績，因此特別感觸。

男子跳遠方面，陳銘泰憑第2跳跳出7.83米獲第6，國家隊的王嘉男則以8.22米封王，印度隊選手和石雨豪則分列亞、季軍。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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