英超｜利物浦爭議聲中遭熱刺絕殺　兩將被逐兼遇VAR誤判　球證賽後認責致歉 (20:49)

紅軍今仗「連環不幸事件」，由26分鐘居迪斯鍾斯踩中熱刺中場比蘇馬，球證重看VAR後改判紅牌揭開序幕。戰至34分鐘，紅軍射手路爾斯戴亞斯突破越位先拔頭籌，球證經VAR覆核後卻指戴亞斯越位而入球作廢，兩分鐘後主隊射手孫興慜即接應李察利臣傳送建功。雖然紅軍另一鋒將加普完半場前扳平1：1，惟迪亞高祖達換邊後於69分鐘「兩黃一紅」被逐，令9人應戰的紅軍再陷劣勢，結果祖爾麥迪比完場前將熱刺傳中球擋入自家龍門，成為這場爭議大戰的「悲情人物」。

鳴笛過後，風波未了。英國職業球證公司賽後承認戴亞斯34分鐘入球被判為無效為誤判，並發表道歉聲明，稱「這是一個嚴重的人為錯誤」，惹來紅軍領隊高普還擊道：「我從未試過在一場比賽經歷這麼多不公平、瘋狂的決定。那個越位入球，VAR球證連線都劃錯。第一張紅牌，鍾斯因踩波車才踢中對手；第二張紅牌，祖達首張黃牌根本是莫須有。狼隊之前收到類似的道歉聲明，但他們最後沒在聯賽取回應得分數，我們亦然。所以對我們而言，這份聲明根本無用。」得益的熱刺領隊普斯迪高路，就為球證辯護道：「我們都知道 VAR 並非完美。如果所有人都期望球證所有判決要絕對正確，那麼根本就是不切賞際。」

熱刺與阿仙奴暫時並列成為英超唯二不敗之師，至於同城宿敵「藍戰士」車路士則要作客富咸，力爭聯賽第二場勝仗。惟藍戰士賽前備受嚴重傷停問題困擾，芝維爾成為最新一員十字軍，而季初表現欠佳的尼高拉斯積遜因領滿五面黃牌要停賽，令史達寧在前線責任更重。

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