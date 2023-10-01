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杭州亞運直擊｜港隊新星李紫桃女子200米初賽畢業　嘆未破港青紀錄　傷病初癒「已盡全力」 (15:28)

香港田徑隊今（1日）續戰杭州亞運，「學界飛人」李紫桃在女子200米初賽跑出24.89秒，與自己保持的港青紀錄相差0.62秒，但這名年僅17歲的田徑新星放下壓力，盡情享受個人首屆亞運。

港隊僅派出李紫桃出戰女子200米項目，她在今早初賽第3組出場，終以24.89秒衝線排小組第5、總成續第15，無緣決賽；這個成續跟其保持的港青紀錄有0.62秒差距，她在賽後重複提到「時間真係唔靚」，但承認已盡全力。

李紫桃透露，近月備戰亞運情况並不理想，「我上星期病了一場，病之前又在重量訓練時撞傷膝頭，近兩星期都不太能練習，所以這個時間已滿意，真的已盡全力了，希望有下次亞運機會，可準備得更好」。

李紫桃近年在亞青、亞少、東亞青年運動會皆有優異演出，剛於東亞青年運動會更膺雙金飛人，但她笑言首征亞運卻不感壓力，「這與青年賽大不同，來到亞運是希望汲取比賽經驗，跑一個好的時間，不似在青年組賽事，要以名次和獎牌為先」。

今屆亞運的田徑賽事在可容納8萬人的「大蓮花」杭州奧體中心體育場舉行，李紫桃坦承前日觀看隊友梁筠宜和江俊淇出戰100米，到今日親自落場，都深受震撼，「我好喜歡這個氣氛，我沒去過這麼大的運動場，不知原來運動場可以坐那麼多人」。作為運動員，自然渴望有一個舞台表現自己，這名17歲女生也不例外，「這個氣氛令我很想跑步，平時比賽會有點扭擰，但今次覺得好榮幸。雖然時間跑得不好，但站上場已很榮幸」。

男子組方面，石錦程在200米初賽跑出21.99排小組第7， 他表示年初拉傷後影響訓練，未能以最佳狀態迎接亞運，其隊友陳俊浩跑出22.12秒列小組第6， 兩人皆未能晉級。同日的110米跨欄預賽，李嘉耀和梅政揚皆未能躋身決賽。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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