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杭州亞運直擊｜許龍一男子個人賽摘金　寫香港高爾夫球隊歷史　港隊累積6金 (13:44)

杭州亞運高爾夫球項目今（1日）煞科，首3日一直高踞榜首的22歲港將許龍一，在最後18洞抵住壓力，最終力克世界排名27位的亞洲二哥任成宰，以總成績低標準27桿的261，不但初戰亞運即在男子個人賽摘金而回，更是香港高球隊史首面亞運獎牌。而他與隊友張雄熙及黑純一亦同時在男子團體賽合力以低標準50桿的814，亦摘下一面銅牌，個人包攬兩牌。而中國香港代表團今屆則累積6金15銀19銅，共奪40面獎牌。

現世界排名第577位的許龍一，今年才正式成為職業球手，並於3月在港舉行的國際都會高爾夫球錦標賽封王，成為港隊史上首名亞巡賽冠軍，亦是隊史首名參戰英國公開賽的球手。他今屆初戰亞運表現突出，首三日賽事一直位居榜首，今於煞科日首洞先捉「小鳥」，雖於第6洞吞「柏忌」，但隨後兩洞分別捉到「老鷹」及「小鳥」力保優勢，其後亦在第12洞打出「小鳥」。

而亞洲勁旅韓國隊今屆派出世界排名前50位的任成宰及金施佑領銜出戰，前者今日步步進逼，連捉多隻「小鳥」力追，但最終許龍一是日以低標準3桿的69完成，總成績低標準27桿的261，以1桿之微力壓任成宰摘金，取得香港高爾夫球隊亞運史上首面獎牌，亦是香港代表團今屆第6金。

此外，他與隊友張雄熙、黑純一、伍城鋒則在男子團體賽以低標準50桿的814完成，力壓日本、新加坡及國家隊等勁敵摘銅而回。金牌得主則為以低標準76桿的788完賽的韓國隊，泰國隊則摘銀。

賽後許龍一受訪時表示，自己以平常心面對生涯首次亞運，只希望每日不斷學習及進步，不會給自己特定目標，為個人及團體賽均奪牌而回感到興奮。他表示將於下周在新加坡出戰亞巡賽，希望屆時可延續佳績。另外，他又透露日前與何詩蓓「集郵」，亦希望像對方一樣在奧運場上取得佳績，但笑言首先需要取得入場券才行。

女子組方面，躋身決賽輪的港將韓紫琳及劉弦，同樣以低標準兩桿的286完成，總成績並列第14位，而二人伙拍陳芷澄則在女子團體賽以低標準5桿的571排第7收官。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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