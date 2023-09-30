杭州亞運直擊｜港隊《夢三國2》決賽負中國摘銀　奪隊史首面電競獎牌 (21:30)

電競項目上屆在雅加達亞運獲列示範項目，今屆成為正式項目後，《夢三國2》亦隨之首度亮相。《夢三國2》為一款參考「三國時代」元素的即時戰略遊戲，遊戲玩法與《英雄聯盟》、《傳說對決》、《Dota 2》相似。每隊5名玩家各揀選一名三國人物，透過打掉電腦生成的士兵或擊殺敵軍獲得遊戲金錢，從而取得更強裝備，首先打倒敵方基地者獲勝。

港隊在此項目派出陳卓傑（Jazkit）、羅慶隆（Lung）、葉浩林（Royip）、葉煒林（Vlam）及袁柏林（Tinky）應戰，晉級過程曾於分組賽首戰不敵老撾隊，但及後淘汰塔吉克、菲律賓及泰國隊闖決賽。至於決賽對手中國隊，在直入8強之下，晉級過程兩仗皆直落兩局勝出，當中昨在4強擊敗越南隊。

港隊面對首局分別選擇角色高順（袁柏林）、于吉（羅慶隆）、顧雍（葉煒林）、張遼（陳卓傑）及夢*周瑜（葉浩林）應戰，在敵軍分別以劉備（付豪杰）、孫魯班（姚興）、孫權（周珂）、董卓（程虎）及呂布（程龍）的中國隊，首局處於下風，在敵軍3將擊殺數達雙位數下，戰至30分鐘失守先輸一局。

港隊次局以于吉（羅慶隆）、孟獲（陳卓傑）、夢*蘿莉（葉浩林）、劉表（袁柏林）及郭嘉（葉煒林）再戰；中國隊則以郭潤民代替程龍，並以關羽（程虎）、司馬昭（付豪杰）、馬超（姚興）、孫桓（郭潤民）及袁術（周珂）出擊。港隊首10分鐘擊殺數與對手不相伯仲，但其後再被拉開，結果在28分鐘再被推倒大本營，以局數0：2飲恨。

港隊上屆亞運憑盧子健在《爐石戰記》奪金，但該屆電競僅列示範項目，這次在《夢三國2》獲得的銀牌，則是成為正式項目後的首面獎牌。隊長陳卓傑在頒獎台時一度感觸，並在賽後說：「獲獎牌很榮幸，一來沒想過電競會成為亞運項目，二來我們是下班後才練習的選手。賽前沒想太多，只想大家有奮鬥過的美好回憶。」

陳卓傑又透露全員原為《英雄聯盟》選手，經教練建議後毅然「轉Game」挑戰亞運，「最初轉項適應期較長，因我們在英雄聯盟的思想根深蒂固，加上年齡不輕，適應能力沒那麼強，各隊員花很多時間檢討，即使上班時都會以通訊軟件討論」。教練邱旻天則透露，團隊集訓早期未太投入，曾「得過且過」，但中後期開始自覺準備，犧牲工餘時間練習，終努力獲回報。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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