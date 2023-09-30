杭州亞運直擊｜女壁團體賽衛冕失敗灑淚　港隊眾將誓言單項重新出發 (20:43)

香港女子壁球隊在團體賽4強挫印度隊，今在決賽與馬來西亞隊爭冠，由湯芷穎、何子樂和陳善鈺領銜出擊。打頭陣的湯芷穎面對Rachel Arnold，克服劣勢並以局數3：2反勝，為港隊先拔頭籌，惟隨後何子樂以直落3場負大馬好手Subramaniam Sivasangari，場數打成1：1平手。

應屆亞洲賽冠軍陳善鈺在最後一場生死戰上陣，面對同樣21歲的Azman Aira，力戰下以局數1：3落敗，場數1：2失落冠軍。眾將在賽後難掩失落，紅着眼眶步入採訪區，重提比賽情况即落下淚水，當中陳善鈺表示在最後一場求勝心切，終影響表現，「我好想贏，因團體自己勝負會影響隊友，結果變得很急躁，最後會重複犯錯，整個過程處理不好」。

首征亞運的陳善鈺不諱言感到失望，但也傾力作戰，「輸了當然失望，但我們過了之前很多關，大家都做得好。我今場沒一秒想過放棄，在球場上奮戰到最後一刻，沒有對不起自己」。她又盼從今場敗仗汲取教訓，「亞運是一個很大的舞台，我知道只有腦筋清晰，才可以發揮最好，這對我日後的壁球生涯大有幫助」。

在第2場落敗的何子樂，因自責未能盡第1板的責任而崩潰痛哭，「我打之前已知自己實力不如對手，但見湯丸（湯芷穎）打得好好，我都想打出好表現，最後還是做不到，我這個第1板在重要比賽好像沒贏過，但我們都盡全力」。

身旁的李嘉兒和湯芷穎即在旁安慰，後者承認技不如人，但仍要盡快振作，「我們失敗過，但仍可以反彈，再為接下來的比賽拚搏，不要只看着眼前失利」。湯芷穎續指馬來西亞隊實力強橫，自己打頭陣時感到緊張，但仍決意為團隊盡力打拚，「對手3人都好強，我們被看低一線，但無論如何我也不能示弱人前，讓別人覺得香港隊好易打，這是一種態度」。

湯芷穎曾於2014年的仁川亞運為港隊拿下團體賽銀牌，她相隔9年再戰亞運，對於獎牌「轉顏色」感到既開心又失落，又希望外界給予小師妹陳善鈺更多包容，「可能大家覺得善鈺沒之前表現好，但她只得21歲，處理不到壓力好正常，我只想大家多一點包容，理解球員落場壓力，不是大家明顯看到」。

港隊明日將分途出戰單項賽事，李嘉兒／黃祉謙在明早11時45分的混雙C組鬥尼泊爾隊，另一對港隊組合湯芷穎／鄧銘漮則於D組12時半與泰國隊交手。出戰單打的男將劉子均和梁子軒，以及女將何子樂和陳善鈺，則於首圈輪空，待下周一相繼登場。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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